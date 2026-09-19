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臺銀與中央研究院簽署合作備忘錄 活化珍貴文獻

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

臺灣銀行為利珍貴文獻活化及創造再利用價值，支持臺灣史與經濟發展深入研究，於18日由董事長凌忠嫄與中央研究院臺灣史研究所所長鍾淑敏及經濟研究所所長張俊仁共同簽署合作備忘錄（MOU），建立臺灣銀行與學界緊密合作關係。

臺灣銀行長期典藏多項具歷史價值文獻資料，見證台灣金融發展與社會經濟變遷。為深化文獻保存、整理、研究與再利用效益，以及深化公共資源之共享與互惠，與中央研究院臺灣史研究所、經濟研究所展開文獻典藏、學術研究與交流合作。

凌忠嫄表示，臺灣銀行成立時接收及整理日治時期株式會社臺灣銀行所留存文獻資料，並於成立後典藏及出版研究台灣經濟金融與產業發展相關文獻，目前仍擁有許多國內現存數量稀少的珍貴資料，甚具學術研究與典藏價值。而中央研究院臺灣史研究所及經濟研究所具備深厚學術研究能量，透過與臺灣銀行典藏文獻資源相互連結，以跨領域的產學研究合作模式，增進文獻史料之保存、整理、研究與推廣，活化史料運用效益，為台灣歷史研究與經濟金融文化保存注入新動能。

中央研究院 臺灣銀行

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