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升息日圓卻重挫？國銀：空頭回補結束 要進一步升破150需新的催化劑

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導
日本央行18日將政策利率從1.0%上調至1.25%，日圓卻重挫，一度跌破158關口。路透
日本央行18日將政策利率從1.0%上調至1.25%，日圓卻重挫，一度跌破158關口。路透

日本央行18日將政策利率從1.0%上調至1.25%。是繼6月會議後時隔3個月再次升息日圓卻重挫，一度跌破158關口，惟歐美時段後跌幅收斂，整周收156.85。國泰世華指出，7月底迄今，日美官方透過口頭與實際干預止貶措施使日圓一路由163回升至最低153，同時日圓的期貨部位也一路翻至淨多單。隨空頭回補結束，單邊急升行情暫時告終，要進一步升破150需新的催化劑。

國泰世華分析，市場預期日銀今年9月到明年7月將合計升息3-4碼，較前一次8月會議結束後的定價大約多了1碼，顯示投資人對於鷹派程度有相當高的預期，並已定價9月與12月升息可能性，故日銀僅單純升息而不搭配其他鷹派論述較難大幅度推升日圓走勢。預期日圓到今年底仍將暫時維持區間震盪。

國泰世華認為，即便目前日本CPI仍維持在較低水準，但考量油價高位使進口物價指數持續飆升，且日本政府的各項補貼政策會使帳面上的通膨數據結構性偏低，真實通膨壓力持續增溫。另一方面，今年日本的名目與實質工資持續增長，亦支持日本央行加速貨幣政策正常化的速度。預期日本央行12月將再升息1碼，但考量本次投票結果顯示部分委員鴿派傾向仍相當明顯，但明年升息速度可能慢於原先市場預期。

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