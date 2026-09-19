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超級央行周壓力釋放！外資回補台股 台幣爆量升

經濟日報／ 記者任珮云徐碧華／台北報導
新台幣與美元示意圖。聯合報系資料照
新台幣與美元示意圖。聯合報系資料照

超級央行周壓力完全釋放，外資昨（18）日回補台股，推升新台幣匯價盤中一度升扺31.722元、勁揚1.59角，不過尾盤央行進場調節，升幅收斂，終場以31.808作收，升值7.3分，匯價連二紅，成交量放大至39.9億美元，匯銀估外資匯入約24億美元。

值得注意的是，日銀昨天升息，日圓反向貶值；台灣沒升息，台幣卻升值。對此，中華經濟研究院經濟展望中心主任彭素玲解讀，「國內最大資金流動來自台股，不升息對台股是利多」。

匯銀也分析，美國聯準會升息1碼，台灣央行連十凍，台美利差擴大，昨天出現不少散戶在盤中買入美元，顯示在利差擴大背景下，投資美元需求增加。不過，昨天外資大舉買超台股，拋匯力道有效推升新台幣，引領新台幣走升。

央行統計，昨美元指數小升0.1%，日圓重貶1.15%、星元貶0.05%，人民幣升值0.16%，新台幣升值0.23%，成為最強亞幣。展望下周熱錢進出仍是關鍵變數。

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