黃金存摺進化 年底上鏈

央行近期攜手財金公司及12家銀行共同打造「金融聯盟鏈」，其中黃金存摺業務進度最快，預計年底上鏈。央行表示，未來將透過黃金代幣運作，改善現行黃金存摺無法跨行提領、申請黃金現貨等待時間較長等問題，現貨提領時間可望從兩周大幅縮短至三天。

央行指出，黃金存摺代幣化後，首先可改善民眾提領黃金現貨的便利性。

現行黃金存摺無法跨行提領，未來民眾可持「提領憑證NFT」至臺銀指定分行辦理，不必再回到原本購買黃金存摺的金融機構臨櫃申請。

此外，跨機構提領黃金現貨的等待時間，也可望由目前約兩周縮短至三天，提領地點更加彈性，相關時間及成本可望同步降低。

央行自2024年起展開相關試驗，去年並與財金公司、集保公司合作，研究共同建構代幣化金融基礎設施的可行性，避免未來各類代幣化平台各自發展、形成市場碎片化。

央行今年進一步推動兩項試驗，第一項就是與財金公司及12家銀行組成「金融聯盟鏈」，將黃金存摺業務上鏈，並以黃金代幣方式運作；第二項則是讓金融聯盟鏈與集保公司等四大證券周邊單位建置的「RWA代幣平台」合作，試驗將資產代幣、銀行存款代幣及跨行結算代幣整合至同一平台。

參與金融聯盟鏈的12家銀行，包括臺灣銀行、土地銀行、合作金庫、華南銀行、彰化銀行（2801）、兆豐銀行、上海商銀、臺灣企銀、永豐銀行、玉山銀行、中國信託及純網銀將來銀行。目前則先以黃金存摺業務量最大的臺銀進行試辦，央行希望加速相關應用落地，目標於年底正式上鏈。