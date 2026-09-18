一卡通iPASS MONEY攜手共享行動電源、CYBERBIZ 拓展生活支付版圖

一卡通持續拓展多元生活場景，將更多日常所需服務整合進一卡通旗下iPASS MONEY App，從交通搭乘、消費支付、生活繳費、日常轉帳，到手機充電、票卡選購、優惠查找及社福服務。iPASS MONEY再透過「iPASS Connect+」計畫拓展跨產業合作，攜手旅電科技導入共享行動電源服務，並與CYBERBIZ（順立智慧）共同打造一卡通「票卡商店」，提供用戶更便利的購卡管道。

新服務上線，首日推出哈利波特「嘿美款證件套絨毛造型一卡通」、「吉伊卡哇《除草證》一卡通」等線上通路獨家及搶先上市新品，「CARD SHOW一卡通福袋」等商品優惠。同時升級優化社福服務、商家地圖及好友發紅包及轉帳功能，進一步豐富App提供「一站式」全方位生活服務。

手機已成為現代人不可或缺的生活工具，為讓民眾在通勤、出遊及日常移動時隨時補充手機電力，一卡通攜手旅電科技，將共享行動電源服務整合至iPASS MONEY App。旅電科技目前擁有超過4,000個共享行動電源服務點位，合作超過200個連鎖品牌，串聯台鐵、台北捷運及桃園機場捷運三大交通樞紐，開啟iPASS MONEY App首頁下方「商家地圖」，點選「旅電共享行動電源」，即可查詢附近租借站位置及可借、可還數量，快速找到充電服務。

因應用戶線上購買一卡通儲值卡及收藏特色票卡的需求，一卡通攜手AI智慧零售品牌商務平台 CYBERBIZ，於iPASS MONEY App首頁共同打造「票卡商店」，提供各式精選一卡通商品，並不定期推出獨家優惠及限定造型款一卡通，卡迷可以透過App輕鬆選購。