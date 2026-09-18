快訊

獨／多方洽談才促成…只撐4個月 基隆-石垣島航線10月起暫停營運

謝典霖效應！ 台中議員江和樹「連送水都停」曝參選人陷恐慌：怕被抓

正式卸任！巴菲特致股東信稱「歲月不饒人」 波克夏董座將由兒子接班

聽新聞
0:00 / 0:00

台灣指數公司「IR議合服務平台2.0」全新登場 助攻企業IR溝通

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

台灣指數公司（TIP）18日推出「IR議合服務平台2.0」，台灣證券交易所暨指數公司董事長林修銘指出，新版本從機構投資人使用需求出發，整合IR資訊、ESG數據及議合資源，能更有效率掌握、篩選與比較企業；企業亦可透過平台了解自己經營成果與永續表現，對焦永續目標，協助機構投資人落實責任投資及盡職治理。

另一方面，平台使用者可以透過「議合資源中心」中分享的案例與實務指南，掌握近期議合關注議題，提升溝通效益。

為協助國內外機構投資人快速掌握上市櫃公司全貌、提升資本市場溝通效率，台灣指數公司18日推出全新升級的「IR議合服務平台2.0」版本。活動由林修銘親自開場，邀請國內外證券商高層、投信、銀行等機構代表參加啟動儀式。

接續由台灣指數公司總監徐曉薇簡報介紹新版IR議合服務平台重要內容，並安排「關鍵對談」座談會，由總經理台灣指數公司潘景華擔任主持人，邀請國泰金資深顧問程淑芬與寬量國際執行長李鴻基擔任與談人，共同探討「高效數據驅動與深度議合新時代」。

林修銘強調，「投資人關係（IR）」與「ESG永續治理」是連結全球資金與企業長期價值的雙引擎；為了讓體質良好的企業擁有高效溝通管道、讓外界真正看見卓越的營運成果，平台本次全面升級，從「機構投資人視角整合升級IR資訊」、「強化ESG加值服務對焦永續目標」及「建立議合資源中心知識庫」三大面向強化核心價值。

林修銘也宣布今年起與多家專業機構合作，推出「璞玉公司法說會」與「議合會議諮詢服務」兩大服務，深化資本市場IR與議合溝通。

在「關鍵對談」中，主持人潘景華以三大主軸出發，從機構法人的投資視角、企業關鍵資訊的轉譯能力，以及IR議合平台的功能，探討IR與議合如何驅動企業價值的翻轉。

程淑芬指出，機構投資人重視關鍵資訊地傳遞，包括非財務資訊與永續表現，並肯定IR議合服務平台在落實盡職治理上的價值。

李鴻基則強調台灣「璞玉型」中堅企業應具備「價值轉譯能力」，建議善用IR議合服務平台，將數據轉化為國際資本看得懂的標準語言。與談人一致認為，新版平台功能可有效解決雙向溝通盲點、打造完整的IR議合生態系。

截至今年9月4日止，IR議合服務平台會員數已近1,500家（含上市櫃公司約1,018家、機構投資人約255家），累積服務議合案例30項，並協助企業預約自辦法說會累計達174場。

資本市場 平台

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

IR議合服務平台2.0來了 證交所董座林修銘：讓企業價值被看見

上緯智聯推動AI服務 打造機器人走入終端客戶場景

證交所規劃台股儀表板 強化風險教育協助投資人穩健理財

「TiBOOST 創新大步計畫」徵件倒數計時 總獎金達500萬元

相關新聞

Fed升息後黃金先殺後彈！高盛長線喊5,400美元

美國聯準會（Fed）升息後，國際金價上演先殺後彈走勢，在美元、美債殖利率自高檔回落，加上油價下跌舒緩通膨疑慮下，黃金重返每英兩4,300美元之上。18日盤中最高觸及4,365.73美元。

富邦金力挺富邦Dream Team推亞運應援互動遊戲 號召民眾為中華隊集氣

2026年愛知．名古屋亞運即將登場，今年共六位「富邦Dream Team」選手及球員將代表中華隊爭取佳績，包括舉重選手郭婞淳、陳冠伶，體操選手李智凱、高爾夫選手王偉軒，鐵人三項選手張綺文，以及入選中華男籃12人名單的臺北富邦勇士球員曾祥鈞。富邦金控推出全民應援互動遊戲「富邦65為Dream Team加油」，邀請民眾一同參與，為即將征戰亞運的選手們加油集氣。

一卡通iPASS MONEY攜手共享行動電源、CYBERBIZ 拓展生活支付版圖

一卡通持續拓展多元生活場景，將更多日常所需服務整合進一卡通旗下iPASS MONEY App，從交通搭乘、消費支付、生活繳費、日常轉帳，到手機充電、票卡選購、優惠查找及社福服務。iPASS MONEY再透過「iPASS Connect+」計畫拓展跨產業合作，攜手旅電科技導入共享行動電源服務，並與CYBERBIZ（順立智慧）共同打造一卡通「票卡商店」，提供用戶更便利的購卡管道。

熱錢回流股匯齊揚 新台幣盤中飆逾1.5角連2升

美國聯準會升息1碼後，市場解讀利空出盡，加上國際油價回落，鼓舞投資人情緒，市場風險偏好回升，熱錢大舉回流，台灣股匯市上演...

台新新光金祭「入選嘉勉、奪牌獎勵」獎勵金 挺13位贊助選手出征亞運

2026愛知·名古屋亞洲運動會即將盛大登場。台新新光金控（2887）長期深耕台灣體育發展，旗下贊助選手共有13位取得亞運參賽資格，包括：高爾夫球錢珮芸、霹靂舞許馥雅、籃球雷蒙恩、電競劉祥、胡新睿、秦詠期、郭頤碩、陳益田、劉庭偉及空手道辜翠萍、石政中、田欣兒、洪芷暄等涵蓋5大運動項目，他們將披上國家隊戰袍出征，迎戰亞洲各國頂尖好手，展現多年刻苦扎根的訓練成果。

新台幣升7.3分 收31.808元

台北外匯市場新台幣兌美元今天收盤收31.808元，升7.3分，成交金額30.38億美元

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。