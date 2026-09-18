台灣指數公司「IR議合服務平台2.0」全新登場 助攻企業IR溝通

台灣指數公司（TIP）18日推出「IR議合服務平台2.0」，台灣證券交易所暨指數公司董事長林修銘指出，新版本從機構投資人使用需求出發，整合IR資訊、ESG數據及議合資源，能更有效率掌握、篩選與比較企業；企業亦可透過平台了解自己經營成果與永續表現，對焦永續目標，協助機構投資人落實責任投資及盡職治理。

另一方面，平台使用者可以透過「議合資源中心」中分享的案例與實務指南，掌握近期議合關注議題，提升溝通效益。

為協助國內外機構投資人快速掌握上市櫃公司全貌、提升資本市場溝通效率，台灣指數公司18日推出全新升級的「IR議合服務平台2.0」版本。活動由林修銘親自開場，邀請國內外證券商高層、投信、銀行等機構代表參加啟動儀式。

接續由台灣指數公司總監徐曉薇簡報介紹新版IR議合服務平台重要內容，並安排「關鍵對談」座談會，由總經理台灣指數公司潘景華擔任主持人，邀請國泰金資深顧問程淑芬與寬量國際執行長李鴻基擔任與談人，共同探討「高效數據驅動與深度議合新時代」。

林修銘強調，「投資人關係（IR）」與「ESG永續治理」是連結全球資金與企業長期價值的雙引擎；為了讓體質良好的企業擁有高效溝通管道、讓外界真正看見卓越的營運成果，平台本次全面升級，從「機構投資人視角整合升級IR資訊」、「強化ESG加值服務對焦永續目標」及「建立議合資源中心知識庫」三大面向強化核心價值。

林修銘也宣布今年起與多家專業機構合作，推出「璞玉公司法說會」與「議合會議諮詢服務」兩大服務，深化資本市場IR與議合溝通。

在「關鍵對談」中，主持人潘景華以三大主軸出發，從機構法人的投資視角、企業關鍵資訊的轉譯能力，以及IR議合平台的功能，探討IR與議合如何驅動企業價值的翻轉。

程淑芬指出，機構投資人重視關鍵資訊地傳遞，包括非財務資訊與永續表現，並肯定IR議合服務平台在落實盡職治理上的價值。

李鴻基則強調台灣「璞玉型」中堅企業應具備「價值轉譯能力」，建議善用IR議合服務平台，將數據轉化為國際資本看得懂的標準語言。與談人一致認為，新版平台功能可有效解決雙向溝通盲點、打造完整的IR議合生態系。

截至今年9月4日止，IR議合服務平台會員數已近1,500家（含上市櫃公司約1,018家、機構投資人約255家），累積服務議合案例30項，並協助企業預約自辦法說會累計達174場。