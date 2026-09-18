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熱錢回流股匯齊揚 新台幣盤中飆逾1.5角連2升

中央社／ 台北18日電
新台幣兌美元今天展現凌厲升勢，盤中大漲逾1.5角，終場收31.808元，升值7.3分，台北及元太外匯市場總成交金額爆出39.9億美元大量。記者黃仲明／攝影
新台幣兌美元今天展現凌厲升勢，盤中大漲逾1.5角，終場收31.808元，升值7.3分，台北及元太外匯市場總成交金額爆出39.9億美元大量。記者黃仲明／攝影

美國聯準會升息1碼後，市場解讀利空出盡，加上國際油價回落，鼓舞投資人情緒，市場風險偏好回升，熱錢大舉回流，台灣股匯市上演雙漲戲碼。新台幣美元今天展現凌厲升勢，盤中大漲逾1.5角，終場收31.808元，升值7.3分，台北及元太外匯市場總成交金額爆出39.9億美元大量。

金融市場烏雲散去，週四美股強勁反彈，激勵台股今天收漲892.75點，收在全日最高點47180.75點，重登47000點大關，並且站回所有均線之上，成交值新台幣1兆750億元，事隔半個月再度破兆。

由於市場不確定性淡化，資金回頭布局風險性資產，三大法人今天同步買超台股，金額合計為1165.86億元，其中外資買超869.94億元，為外資史上第5大單日買超紀錄。

熱錢大舉湧入，新台幣得以甩開低迷頹勢，今天以31.86元開盤後，匯價迅速走揚，最高升抵31.722元、大漲逾1.5角，不過日本央行宣布升息後，日圓應聲走貶、美元指數反彈，加上美元買盤進場，新台幣升幅壓回1角之內，終場收在31.808元，匯價連2升。

「外資整天都瘋狂匯入，今天匯市主力就是外資」，外匯交易員直言，熱錢大舉湧入之下，新台幣升勢猛烈，央行也加大防守力道，盤中真槍實彈進場調節、全力穩匯，並讓收盤價守在31.8元價位。

央行統計主要貨幣變動，美元指數今天上漲0.1%，亞幣升貶互見，日圓重挫1.15%，韓元小升0.04%，人民幣於川習會登場前勁揚、升值0.16%，新台幣因熱錢瘋狂匯入、大漲0.23%，成為單日最強亞幣。

新台幣今天同步收週線，本週因市場靜待主要央行決策，市場氛圍觀望，而後利空出盡，風險偏好情緒升溫，引領匯價呈現先貶後升，不過本週累計仍貶值1.7角或0.53%，週線連3黑。

外匯交易員指出，市場局勢大致底定，美股回神，台股也蓄勢待發，頗有挑戰48000點大關的氣勢。儘管下週登場的川習會受到矚目，AI議題也可能成為焦點，不過美國總統川普對AI發展態度正面，若美國科技股延續漲勢，可望進一步提振台灣股匯市表現，帶動新台幣重回偏升格局，回頭測試31.5元。

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