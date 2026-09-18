中研院與台銀簽署MOU 深化經濟發展研究

中央研究院臺灣史研究所、經濟研究所18日與臺灣銀行簽署合作備忘錄，未來三方將針對臺銀所藏二戰後文獻資料，展開數位典藏、學術研究及教育推廣，深化臺灣歷史及經濟發展研究。

中研院臺史所所長鍾淑敏表示，臺史所與臺銀學術合作淵源已久，自2012年起合作典藏日治時期文獻，後續更在臺銀經濟研究室庫房發現保存完整的《臺灣新民報》等獨家日治時期報紙，目前珍貴史料已陸續完成數位化，開放研究者及一般民眾使用。

鍾淑敏指出，近期臺史所檔案館也開始嘗試運用AI技術，解讀與翻譯戰前報紙。此次三方合作則進一步將戰後資料納入合作範圍，希望拓展臺灣近現代史研究的深度及廣度。

中研院經濟所所長張俊仁表示，臺銀在日治時期為具備中央銀行功能的國策銀行，戰後初期也曾代理中央銀行職權，同時兼具全臺最大商業銀行身分，長年累積龐大的經濟與金融資料。此次合作可重新梳理戰後臺灣的經濟金融政策及民生數據，未來也希望導入AI技術輔助研究，分析臺灣長期經濟發展的演變。

臺銀董事長凌忠嫄表示，中研院臺史所與經濟所具備深厚學術研究能量，加上臺銀典藏珍稀文獻，以跨領域的產學合作模式，活化史料運用效益，共同促進臺灣歷史與金融文化的保存，以及公共資源共享與互惠。

臺灣銀行創設於1899年，為臺灣首家銀行。戰後初期成立的臺銀經濟研究室，出版的《臺灣文獻叢刊》、《臺灣銀行季刊》等刊物，至今仍是臺灣史及經濟史研究的重要材料。此次簽約儀式選在具有近百年歷史的臺灣銀行總行大廈舉行，由鍾淑敏、張俊仁及凌忠嫄代表簽署合作備忘錄。