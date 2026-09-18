AI通膨來襲？ 央行：短期可控、長期生產力提升將降壓

人工智慧（AI）浪潮大爆發，帶動台灣經濟成長寫下亮眼成績，但也引發科技通膨的擔憂。央行指出，AI發展確實會產生短期通膨現象，隨著AI應用成熟可提升生產效率，有助降低長期通膨壓力，並提高長期經濟產出。

央行17日公布最新經濟預測，由於AI需求超乎預期強勁，拉動出口與投資雙引擎，內需也回溫，因而大幅上修2026年經濟成長率至11.48%。

央行於會後參考資料分析AI發展並指出，AI應用發展概略可區分為聊天機器人（2023年後）、AI推論（2024年後）階段，目前正逐步實現AI代理（2026年後）階段，並朝通用人工智慧（AGI）發展；儘管主要經濟體積極推廣AI應用，現階段仍多處AI導入初期。

至於AI對經濟成長的影響，央行分析，短期而言，AI基礎建設投資可支撐經濟成長，半導體等科技供應鏈廠商也可獲取AI紅利；不過企業導入AI初期須進行組織重組、系統整合，生產力可能暫時下降。

長期而言，新技術落實至生產力提升的過程，勢必歷經調整與適應過渡期，是產業升級的必經之路；也就是說，隨AI應用逐步普及，效率提升效果逐漸顯現，勞動生產力上升有助提高經濟產出。

通膨方面，央行指出，短期來看，隨著AI算力需求快速擴張，全球雲端服務供應商（CSP）大規模建置資料中心，電力需求大增，並推升記憶體、軟體價格上漲，增加短期通膨壓力。

不過央行強調，今年1至8月平均電價及資訊處理設備價格對台灣CPI（消費者物價指數）年增率貢獻合計為0.16個百分點，顯示AI通膨對台灣CPI影響尚屬可控。

長期來看，央行指出，AI應用成熟將可提升生產效率，增加商品與服務供給，降低單位勞動成本，有助降低長期通膨壓力。

央行表示，目前處於AI導入初期，應用尚未普及，因此帶動生產力上升的長期效益仍待發酵；不過台灣位居AI產業5層蛋糕的基礎設施與晶片層，是這波AI投資熱潮的主要受益者。

央行也在17日理監事會後記者會中提到，台灣經濟成長亮眼，但存在資源分配不均、經濟K型化問題，因此後續宜加速投入AI應用及產業AI化發展，促進台灣各產業升級轉型，改善當前發展不均狀況，實現各產業全面且均衡的成長。