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響應國際失智症月 北富銀導入VR失智體驗培訓

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
響應9月國際失智症月，台北富邦銀行將VR虛擬實境體驗納入失智友善訓練課程中。北富銀獨立董事陳亮丞也一同參與培訓，期許北富銀同仁能將同理心轉化為服務行動，打造更具包容力的金融環境。台北富邦銀行／提供
響應9月國際失智症月，台北富邦銀行將VR虛擬實境體驗納入失智友善訓練課程中。北富銀獨立董事陳亮丞也一同參與培訓，期許北富銀同仁能將同理心轉化為服務行動，打造更具包容力的金融環境。台北富邦銀行／提供

台灣去年正式進入超高齡社會，失智症也成為社會關注的重要議題。響應9月國際失智症月，台北富邦銀行推動一系列失智友善教育訓練，除邀請失智症專家分享專業知識與實務經驗，還導入VR虛擬實境體驗。北富銀獨立董事陳亮丞也與同仁一同參加培訓，從第一人稱視角感受失智者在認知、感官、行動及溝通等面向可能遭遇的困難，期望藉由更深刻的理解，將同理心轉化為服務行動，打造更具包容力的金融環境。

台灣失智症協會秘書長陳筠靜表示，我國失智人口持續增加，據衛福部預估，今年失智人數將逼近40萬人，但罹患失智症並不等同喪失意思能力，其中多數人仍在社區生活，日常中持續有金融服務需求。她指出，金融服務的關鍵應從「辨識失智」進一步走向「辨識需求」，從理解、記憶、判斷及表達能力等面向評估客戶需要哪些協助，再透過友善環境、簡化流程、易讀資訊及適切溝通，協助客戶理解資訊並完成金融決策。

北富銀法令遵循長謝穎和表示，隨著高齡化社會來臨，金融服務面對的客戶需求也日趨多元，而友善服務的起點正是理解。為協助同仁更貼近失智者處境，今年特別將VR虛擬實境體驗納入教育訓練課程，期待透過沉浸式學習，增進同仁對失智議題的認識，將友善精神融入每一次服務中。

為落實公平待客、推展全齡金融，北富銀每月定期召開「公平待客及詐欺防制高階主管會議」，由董事及高階主管共同參與，定期檢視各項措施推動成果，並據以規劃及推動相關精進作為。其中，在高齡友善方面，北富銀發布「樂齡金安心－經濟安全未來趨勢調查報告」，深入了解高齡族群金融需求，並建立失智友善服務指引、培育分行失智友善小天使，與社福團體及醫院合作進行秘密客查核，推動全體分行加入各縣市失智友善組織，強化第一線同仁友善服務能力。迄今已培訓失智友善專員近500人次，完成60家分行失智友善秘密客查核，獲《工商時報》「2026台灣金融友善卓越獎」肯定。

同時，北富銀也持續擴大對多元客群的金融友善行動，包括率先推出分行手語視訊與真人翻譯雙軌服務、推出視障友善網路銀行及視障ATM、優化分行輪椅友善設施、製作心障和手語金融易讀手冊、訂定身心障礙、高齡及失智客戶服務指引等，並為移工與新住民提供多語金融服務資訊、金融安全工具包及培力課程，從資訊取得、服務使用到風險防護各面向，協助更多客戶安心參與金融生活，連續三年獲金管會「公平待客原則評核」前25%績優銀行表揚。

北富銀表示，公平待客不只是制度與流程，更是企業文化的重要核心。未來，北富銀將持續結合專業夥伴及創新教育訓練方式，強化服務品質與友善意識，讓每位客戶都能獲得公平、安心且有溫度的金融服務。

北富銀 失智症 失智

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