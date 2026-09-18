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安聯人壽失智老人募款活動 倡議好眠存能量失智預防

經濟日報／ 記者仝澤蓉／即時報導
安聯人壽「好眠存能量 記憶更閃亮」 2026失智老人募款活動正式啟動。安聯人壽／提供
安聯人壽「好眠存能量 記憶更閃亮」 2026失智老人募款活動正式啟動。安聯人壽／提供

安聯人壽攜手天主教失智老人基金會啟動第19屆失智老人募款活動，以「好眠存能量 記憶更閃亮」為主題，提倡建立有益健康的睡眠行為，為高齡化社會築起失智預防的第一道防線。

安聯人壽總經理羅偉睿（Joos Louwerier）表示，安聯人壽以「永續同行、健康守護」為核心策略，積極推動各項失智金融友善服務，除了協助民眾透過保險規劃未來可能需要的支出，減輕長期照顧帶來的經濟負擔，更號召同仁陪同失智長輩出遊、參與園藝等課程，展現失智友善社區的共好力量。

有鑑於強化高齡友善服務韌性，也是落實「全齡金融」不可或缺的一環，安聯人壽即將於北中南舉辦「長壽續航 財富同行」財富管理暨健康照護論壇，聚焦財富管理、健康照護及失智預防等重要議題，協助民眾及早因應長壽時代帶來的挑戰，迎向美好的未來。

天主教失智老人基金會執行長鄧世雄表示，世界衛生組織（WHO）已於今年8月公布，全球失智症患者已達5,700萬人；在台灣，平均每3小時就新增1名失智症患者，失智症防治已成為不容忽視的重要公共衛生議題。

今年國際失智症協會（ADI）以「早一點認識、就多一點選擇」為9月國際失智症月年度主題，呼籲全民及早認識失智症、正視預防與照護的重要性。其中，一項看似日常卻經常被忽略的關鍵因素就是「睡眠」。

研究顯示，當每晚睡眠時間少於6小時，相較於睡滿7小時者，未來罹患失智症的風險會增加約30%。因此，維持規律且充足的睡眠，能守護腦部健康、更能降低失智風險。

今年募款活動特別以「好眠存能量 記憶更閃亮」為主題，結合原創睡前故事與好眠小物，例如：睡前喝牛奶、熱水泡腳、精油放鬆按摩等，提倡建立良好睡前儀式有助提升睡眠品質。

近期剛發行單曲、與歌迷共度出道18年演唱會的「幸福歌姬」梁文音親臨記者會現場擔任2026年失智老人募款活動代言人，她分享自身經驗，如睡前喜歡聽輕音樂、寫日記幫助放鬆心情，她還透露每逢演唱會或重要演出前，都會戴上眼罩助眠，並以圍巾保護嗓子，維持最佳聲音狀態。

梁文音聊起自己的奶奶在一次跌倒後出現記憶力退化，慢慢忘記熟悉的家人和生活點滴。當時姑姑肩負起主要照顧者，看著家人陪伴奶奶的過程，深刻感受到支持與陪伴對長輩及照顧者的重要。

「2026年失智老人募款活動」自即日起至今年12月31日止，單次捐款達新台幣1,000元，即可獲得「好想兔隨行杯及提袋」乙份。

失智 失智症 睡眠

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