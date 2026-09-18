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台灣與東協六國貿易額上看2700億美元 可望連2年成新加坡最大貿易夥伴

經濟日報／ 記者仝澤蓉／即時報導

星展集團資深經濟學家馬鐵英指出，東南亞已成為台商海外拓展的重要市場，2026年台灣與東協六國雙邊貿易總額預計將達2,700億美元，東協亦成為台灣第二大出口市場與第三大對外直接投資目的地。

星展銀行（台灣）舉辦「掌握跨境新機遇，優化資金布局」論壇，匯聚中華經濟研究院區域發展研究中心主任劉大年、新加坡經濟發展局（EDB）處長謝偉健以及星展集團研究團隊，從產業、政策與金融觀點，解析全球經貿與供應鏈重構趨勢，並探討台商區域布局的新策略。

馬鐵英於論壇中指出，2026年台灣可望連續第二年成為新加坡最大貿易夥伴，顯示兩地產業鏈連結日益緊密。在此趨勢下，台商應善用不同市場的產業與資源優勢，以台灣為根基、新加坡為區域中心，進一步串聯越南、印尼及印度等市場，建立更具彈性的區域營運架構。

星展銀行（台灣）總經理黃思翰指出，今年以來全球貿易版圖持續重組，其中美國以外市場的貿易額（Trade outside the US，TOTUS）已占全球約九成，且亞洲區域內的經貿連結也日趨緊密。跨境布局已不再只是企業的「政策選項」，而是決定未來十年競爭力的「核心策略」。企業需要能串聯不同市場、掌握區域動態的策略夥伴。

星展銀行（台灣）環球金融交易服務處處長陶曉昀則表示，面對全球供應鏈重組，企業海外布局已由單純「進入市場」轉向「市場整合與在地深耕」，且資金調度、現金流與供應鏈管理也日益複雜。因應此一挑戰，星展銀行（台灣）整合集團資源和金融專業，提供一站式資金調度與風險管理方案，透過多元的資金管理與貿易融資工具，協助企業鎖定關鍵產能、優化現金流，並強化供應鏈韌性。

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