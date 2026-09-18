日本升息日圓卻走弱 外銀：央行後續政策正常化速度將成焦點

日本央行18日貨幣政策會議將政策利率從1.0%上調至1.25%。這是繼今年6月會議後，時隔3個月再次升息，惟日圓卻走弱貶至二周新低，一度跌破157關口，外銀指出，由於升息預期早已大致反映於市場價格中，投資人關注焦點將集中於日本央行總裁植田和男對後續政策正常化速度看法。

渣打指出，日本央行前瞻指引將決定美元兌日圓走向，美元兌日圓在日本央行決議前收於 155.96附近。市場普遍預期日本央行將升息1碼至1.25%。由於升息預期早已大致反映於市場價格中，投資人關注焦點將集中於植田和男對後續政策正常化速度的看法。預期美元兌日圓短期內將於目前水準附近整理，155為重要短線支撐位置。