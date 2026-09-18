Fed升息後黃金先殺後彈！高盛長線喊5,400美元

美國聯準會（Fed）升息後，國際金價上演先殺後彈走勢，在美元、美債殖利率自高檔回落，加上油價下跌舒緩通膨疑慮下，黃金重返每英兩4,300美元之上。18日盤中最高觸及4,365.73美元。

金價在Fed決策後一度急殺至4,240美元附近，但隨後快速反攻。主要是國際油價連續回落至一周低點，市場對能源價格推升通膨的擔憂稍有降溫，加上美元指數從七周高點回落、美國10年期公債殖利率下滑，降低持有不孳息黃金的機會成本。

不過，Fed後續升息仍是金價最大變數。Fed本周升息1碼至3.75%至4%，並暗示未來可能繼續升息，市場對下一次會議再升息的預期升溫，意味黃金短線仍可能維持大幅震盪。

高盛則認為，貨幣政策緊縮主要會減緩黃金短期上漲速度，不至於破壞長期趨勢，維持2027年底每英兩5,400美元預測。不過，若Fed今年再升息三次且終端利率進一步上升，高盛估計金價可能一度回測4,070美元，顯示短線「升息壓力」與長線「央行買盤」仍將持續拉鋸。