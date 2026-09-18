聯準會啟動升息 富蘭克林投顧：美國平衡策略穩中前行

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人愛德華‧波克表示，美國聯準會主席華許這次釋出訊號顯示未來政策框架將更趨數據依賴，並降低前瞻指引的重要性。由於市場在過去廿年早已習慣仰賴央行釋出的政策路徑訊號；此一轉變可能放大風險資產的敏感度，投資人也需留意下半年市場波動度可能因政策變化而進一步上揚。

愛德華‧波克表示，當前市場環境更凸顯跨資產類別、產業與個別證券分散布局的重要性。透過靈活且動態的投資策略，得以在廣泛的機會中尋求收益，同時持續著眼於資本增值與成長潛力。富蘭克林收益投資策略長期致力於多元化投資組合，保持充足流動性，以在市場價格錯置時掌握進場機會。

美國聯準會9月16日以全體12名投票委員以12比0的票數一致決議升息1碼（25個基點），將聯邦基金利率目標上調至 3.75%–4.00%，為三年來首度調升利率。

華許宣稱「通膨停在高點已太久」，加上最新利率點陣圖顯示18名官員中高達16人預估今年至少還會升息一次。受鷹派預期驅動，與貨幣政策連動較高的2年期公債殖利率大舉彈升，突破4.7%來到2024年6月以來高位，10年期公債殖利率突破5%關卡。

富蘭克林證券投顧認為，這次升息應視為政策的重新調整、而非升息循環的開端。整體而言，預期美國通膨未來將持續下降，即使下降速度未必能在一年內達到聯準會目標，預期政策利率最終升至目前殖利率曲線所反映的水準的可能性仍偏低。

富蘭克林證券投顧指出，聯準會9月升息1碼、三年來首見，市場多已提前反應，短線有望出現利空出盡的反彈行情。歷史經驗顯示升息並非多頭結束，景氣與企業獲利仍可望支撐全球風險性資產表現。

值得觀察的是，近期美債殖利率上行壓力沉重，受到地緣、通膨、赤字等多重因素影響，美國10年期公債殖利率今年來至9月16日已彈升85.55個基本點。投資人可透過股債平衡策略因應當前核心配置主要鎖定在債券的投資痛點，因無論過去美債殖利率上行區間或今年以來，美國平衡策略表現遠優於各債市，也是現階段對抗市場波動，穩健核心布局的好選擇。