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超級央行周後釋放壓力 外資匯入推升新台幣早盤勁升逾1角
超級央行周後股匯釋放壓力，新台幣匯價今早以31.86開盤，小升2.1分。聯準會升息後，市場將焦點轉向油價回落與殖利率下滑帶來的估值壓力緩解，股市風險偏好明顯修復，同時台灣央行維持利率「連10凍」，並小幅放寬選擇性信用管制，台股早盤反彈一度飛越4萬7千點。呈現股匯同歡。
匯銀指出，油價回落、通膨預期期緩解，美債殖利率下滑，曲線略趨平，美國科技類股反彈，早盤也看到外資進場拋匯，推升新台幣匯價。
今早新台幣匯價在開盤1小時內，最高一度站上31.77元，勁升1.11角。
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