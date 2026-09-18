升息議題暫退場 瀚亞投信：台股主調AI供應鏈、中小型股成亮點

美國聯準會9月升息1碼，並暗示年底前再續升1碼。瀚亞投信國內投資部主管姚宗宏表示，9月升息1碼符合市場預期，雖聯準會主席華許談話論調偏鷹，但正面訊號在於聯準會也調高2026年的美國經濟成長率，顯示美國經濟仍有足夠韌性，足以承擔較高利率環境帶來的影響。

姚宗宏表示，下次升息時間點可能落在年底，因此短期內升息議題可望暫時退居次要位置。隨著企業獲利持續上修，市場焦點將重回企業獲利基本面，預期台股將呈震盪向上格局。

投資布局方面，姚宗宏看好中小型股表現機會。隨企業獲利持續上條、市場資金風險偏好回升，中小型股受惠程度可望高於大型權值股，具備較高成長與評價提升空間。產業方面，優選AI供應鏈規格提升族群，包括光通訊、PCB載板、玻纖布、電力相關，具備價量提升雙優勢。

未來影響市場的重要變數，姚宗宏建議，可觀察中美領袖會面以及美國期中選舉等事件，但在未出現重大意外情況之，台股整體偏多格局將續行。