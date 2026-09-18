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美好證券前7月每股綜合損益11.98元 居本土綜合券商之冠

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導

台股延續AI熱潮，帶動證券業自營投資與財富管理業務同步成長。美好證（6021）前七月

每股獲利（EPS）6.88元，每股綜合損益（EPS-CI）則達11.98元，稱冠本土綜合券商。同期

淨值由2025年底的97.66億元增至128.92億元，還原股利後增加37.42億元、增幅約38%，獲

利與淨值同步走高。

每股綜合損益反映券商當期獲利能力，是市場評價短期表現的重要依據；而淨值成長率則進

一步真實反映股東財富增長的使用效率，是衡量長期價值創造能力的核心指標。美好證券認

為，兩項指標互補觀察，才能完整評估券商的經營成果與資本累積效率。

美好證券今年前七每股綜合損益達11.98元，領先本土第二名1.27元差距明顯，若跟去年同

期相比，美好證券每股綜合損益成長近22倍，非常耀眼。其中，獲利來自兩大引擎：投資端

AI投資布局，營運端透過財富管理轉型，分戶帳、ELN等新產品採用率明顯提升。

美好證券董事長黃谷涵指出，AI是一場橫跨全產業鏈的長期變革，公司不追逐單一標的，而

是透過資本配置持續累積淨值，這是與傳統券商的關鍵差異。

美好證券近年持續強化股東回饋機制。股利政策以「含配息淨值增加額的30%」作為可分派

上限原則，即公司每年可以淨值增長（含已配息）的30%回饋股東，近年現金股利連續創新

高。此外，8月20日董事會通過庫藏股買回案，目標為股價若低於公司淨值1.1倍，將持續實

施庫藏股，充分展現經營團隊對公司長期價值的信心與承諾。

談到未來，董事長黃谷涵表示，每股綜合損益可以反映一段期間的獲利能力，但真正值得長

期關注的，是企業能否持續把獲利轉化為資本累積，同時讓員工獲得更好的照顧與發展；如

此，工提供專業服務的能量才能長久延續，其成果不僅反應在股東報酬增加，也能讓客戶資

產穩定成長。

券商 EPS 淨值

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