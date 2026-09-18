美國升息 貝萊德：亞洲固定收益投資對投資人而言依然深具吸引力

美國聯準會這次升息 1 碼（25 個基點）大致符合市場預期，但市場將這次決策解讀為偏鷹派，短期內可能對亞洲貨幣及債券市場帶來一定壓力。亞太區全球固定收益主管 Navin Saigal 表示：然而，當前仍存在若干有助於緩和相關影響的因素，使亞洲固定收益投資對投資人而言依然深具吸引力。

首先，從韓國到澳洲，多數市場早已反映較高利率環境及更長的升息週期，意味著各國決策官員仍需進一步行動才能跟上市場定價。這樣的環境有利於收益型投資人發掘投資機會。

其次，聯準會此次升息是因應通膨壓力，而通膨背後反映的是美國經濟依然強勁且具韌性。這樣的經濟環境預計將持續支撐全球經濟活動、貿易流動及亞洲企業基本面，進一步強化本輪週期的一大核心主題，也就是全球經濟展現出的韌性。

第三，亞洲各國的通膨走勢不僅彼此之間差異顯著，也與美國情況大不相同，使各國央行在因應自身經濟條件時擁有不同程度的政策彈性。中國大陸與泰國目前面臨的通縮壓力仍高於通膨壓力；澳洲與日本的通膨率則高於央行目標；至於印度，其通膨率大致位於印度央行目標區間的中段水準。

目前各國貨幣政策週期持續分化，市場間的相關性正在下降，而在地基本面的重要性則來到多年來高點。這樣的環境為投資人創造同時兼顧收益與分散配置的機會，而這在過往市場週期中較難實現。

透過配置於不同亞洲市場、具差異化特徵的本地貨幣資產，投資人不僅有機會降低投資組合對已開發市場殖利率上升的敏感度，也能掌握具吸引力的收益來源（carry）及來自個別市場的獨特報酬機會。在市場波動可能持續維持高檔的環境下，建立多元且穩定的收益來源，正成為愈來愈重要的報酬驅動因素。

貝萊德智庫（BlackRock Investment Institute）主管 Jean Boivin 表示，儘管這次升息大致符合市場預期，但其意義仍相當重大。年初時，市場普遍預期聯準會此刻應已開始降息。當時明顯的政治降息壓力、新任聯準會主席上任，以及即將到來的期中選舉，都使得幾個月前市場幾乎難以想像聯準會要升息。然而，聯邦公開市場委員會（FOMC）最終一致決議升息。

從聯準會最新經濟預測反映的宏觀環境來看，情勢已出現足夠大的變化，使「不升息」反而難以合理化。更重要的是，聯準會透過落實主席華許在傑克森洞央行年會（Jackson Hole Symposium）所傳達的訊息，以實際行動支持其政策立場，並有助於重新建立市場對新任主席的信心。美國公債 10 年期與 30 年期殖利率曲線趨平的走勢，也反映這樣的解讀，顯示投資人自 7 月以來要求的信譽風險溢酬正逐漸消退。

不過，Jean Boivin 認為市場可能過度解讀記者會所傳達的訊息。華許在記者會特別強調美國經濟的強勁表現，成為市場關注焦點。投資人將此解讀為偏鷹派訊號，帶動股市回吐先前漲幅，並使10年期美國公債殖利率重新站上 5%，反映市場預期未來可能出現更多緊縮措施。然而，市場應區分聯準會為維持政策公信力所採取的行動，與啟動新一輪持續升息循環之間的差異。更重要的是，在經濟成長動能依然穩健的背景下，透過升息來強化政策公信力，未必對風險性資產不利。