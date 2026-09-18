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永豐金證券上線「金融Fast-ID」 最快15秒完成線上開戶身分驗證

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
永豐金證券上線「金融Fast-ID」最快15秒完成線上開戶身分驗證。永豐金證券／提供
永豐金證券上線「金融Fast-ID」最快15秒完成線上開戶身分驗證。永豐金證券／提供

永豐金證券優化數位開戶體驗，領國內大型券商之先，9月16日正式上線「Fast-ID」驗證機制，新戶若已於財金公司建置之金融Fast-ID驗證轉接中心的合作銀行完成實名註冊，線上開戶時即可透過全新「Fast-ID」選項，最快15秒完成身分驗證，讓客戶享有科技創新帶來的便捷開戶體驗。

財金公司2025年建置之金融Fast-ID驗證轉接中心，金融機構只要參加，身分認證可相互驗證。因該機制不僅採用生物特徵辨識技術提供本人確認，可避免密碼輸入被釣魚網站攔截風險，生物特徵也僅存放在個人行動裝置中，有效降低個資外洩風險；客戶無須重複提交證件或臨櫃確認身分，即可在不同金融機構間完成身分認證。此政策有助提升數位身分驗證的跨體系串連以及互通性，達陣「一次驗證，跨金融機構通用」的開放願景。

永豐金證券目前線上開戶方式共有三種，一、手持身分證件自拍上傳；二、eDDA網銀雙因驗證身分驗證；三，也是最新上線的便利機制，已註冊合作銀行Fast-ID身分的民眾快速通關開戶。永豐金證券指出，後兩項身分驗證都是建立在申請人同意授權下，將銀行已核實過的身分，轉成信賴憑證，降低串接門檻，讓民眾能享有更快速的數位開戶旅程。

永豐金證券指出，「開戶、財力、額度」是投資人最常卡關的三大情境，透過科技串接成不斷線的數位服務旅程，及加入政府數位金融政策，將顯著加快開戶身分驗證效率。因此，永豐金證券7月串接集保「其他券商證券庫存」，個人名下在國內券商合計庫存，依前一交易日收盤市價計算，總計市值達100萬元以上資格可線上快速調額，避免電子下單額度抵當日限額後，還需等候申請回應的情況。

永豐金證券表示，調額可全程於線上完成，最快一天生效，只要透過大戶投APP、iLeader、新理財網三大電子下單平台，動動手指就能提出申請。

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