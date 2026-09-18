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Fed 三年首度升息 債券布局聚焦短天期與信用篩選

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

美國聯準會（Fed）一致決議升息1碼，將利率目標區間提高至3.75%至4%，為自2023年以來首次升息，貨幣政策立場轉趨緊縮。最新利率點陣圖顯示，多數參與預測的官員預估年底政策利率仍有進一步上調空間。

Fed主席華許表示，通膨趨勢尚未明顯改善，加上能源價格與強勁投資需求等因素，使物價前景仍具不確定性，此次政策轉向，顯示Fed對物價走勢維持謹慎態度，全球資金成本與金融市場定價也將面臨調整。

國泰收益非投等債ETF（00990B）經理人陳韻竹表示，一般而言，債券天期越長，通常承受較大壓力；相較之下，短天期債券存續期間較短，對利率變動的價格敏感度通常低於長天期債券，因此，在這波Fed重啟升息、政策走向仍具不確定性之際，短天期債券的市場關注度也隨之提升。

00990B聚焦成熟市場1至5年期美元非投資等級債，9月23日迎來首次除息、並於10月20日進行發放。陳韻竹指出，非投資等級不代表企業規模較小或缺乏產業競爭力，投資關鍵主要在於企業營運體質、償債能力與信用趨勢，但不同發行人的財務體質與信用趨勢仍存在明顯差異，因此信用篩選更顯重要，00990B透過多重條件篩選，排除信用評等較低的債券，再從符合條件的標的中評估企業基本面，以強化信用風險控管。

另外，00990B更納入「明日之星」選債概念，關注目前雖屬非投資等級、但信用體質具改善潛力的企業債券。若企業營運、獲利或財務結構持續改善，未來信用評等獲得調升，債券價格也有機會受惠於信用利差收斂。截至9月15日，官網資料指出，00990B持債檔數共91檔、平均有效存續期間1.85年。

展望後市，陳韻竹表示，Fed政策與就業數據仍將持續牽動債市，在利率重新走升的環境下，投資人可依自身風險承受度適度配置，並將短天期、信用篩選及升評潛力列為債券布局的重要觀察方向。

Fed 升息 債券

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