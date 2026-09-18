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500萬元總獎金 2026台灣週 TiBOOST 創新大步計畫徵件中

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

「TiBOOST創新大步計畫」全球徵件火熱進行中，臺灣證券交易所提醒，徵件將於9月29日（周二）中午12時截止，敬請把握最後兩周，並於11月10日進行決賽。歡迎具發展潛力的國內外AI及前瞻科技新創企業把握最後機會報名，角逐500萬元總獎金，前三名將分別獲得250萬元、150萬元及100萬元獎金。

競賽將邀請國發基金代表、國內外重量級創業投資機構（VC）、企業創投（CVC）、產業專家擔任決賽評審，亦可獲得媒體曝光、新創基地進駐，以及與資本市場、創投及產業專家交流對接的機會，拓展後續資金及產業合作可能。

「TiBOOST創新大步計畫」為金融監督管理委員會與國家發展委員會共同推動，由臺灣證券交易所、臺灣集中保管結算所、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心及臺灣期貨交易所，攜手中華民國創業投資商業同業公會及中華民國私募股權投資商業同業公會共同辦理。計畫呼應政府推動的「亞洲創新籌資平臺」及「AI新十大建設」，串聯政策、資本、產業及國際創新資源，發掘具技術優勢及市場潛力的創新企業，協助其取得成長所需資源，並促進優質新創與臺灣資本市場接軌。

這次競賽聚焦AI智慧應用、金融科技、矽光子、量子科技、智慧機器人、AI關鍵技術及AI基礎設施等前瞻領域，從市場機會、解決方案、商業模式、團隊能力及資本市場適應度等面向進行評選。對新創企業而言，參與TiBOOST不僅是角逐獎項，更是向投資界及產業專業人士展示技術、產品與商業發展潛力的機會，透過競賽及交流，進一步拓展資金、產業及市場資源。

證交所表示，台灣具備完整科技產業鏈、成熟資本市場及豐沛的產業與創投能量，臺灣創新板（Taiwan Innovation Board, tib-創）則持續提供具創新性及成長潛力企業多元籌資管道，陪伴創新企業一路成長。

透過TiBOOST讓更多國內外創新企業看見台灣資本市場的發展機會，並藉由與投資人、產業及市場資源的交流，認識企業不同成長階段所需的籌資選項，持續擴大創新成果與市場價值。

目前徵件已進入最後階段，距離9月29日截止僅剩最後兩週，證交所鼓勵符合資格之國內外AI及前瞻科技新創企業，把握最後報名機會，讓技術與產品登上TiBOOST舞臺，爭取獎金及資本、產業資源，一步接軌世界，大步邁向未來。

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