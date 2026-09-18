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楊金龍肯定華許升息 維持 Fed 決策獨立性和威信

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

央行總裁楊金龍是如何看Fed新任主席華許的首度升息處女秀？楊金龍表示，華許在今年全球央行年會（Jackson Hole）的談話是「真心話」，此次升息動作，突顯兩項重點：一、美國通膨有點嚴重。二、美國經濟依然強韌。楊金龍肯定華許升息，維持Fed決策獨立性和威信。

華許曾在今年Jackson Hole曾表示：「聯準會必須確信基礎通膨正在明確且以足夠快的速度朝著2%的目標邁進；如果速度不夠快或通膨降溫不如預期，聯準會就「還有工作要做」。

楊金龍表示，美國的通膨來自供給面和需求面雙重壓力。供給面的通膨壓力主要來自外部，包括俄烏戰爭與美伊戰爭等中東情勢等地緣政治風險。這些因素推高了成本。美國和台灣不同，美國油商屬私有化，因此無法從供給面下手。台灣面對上述戰爭等供給面衝擊，政府採取平穩物價的供給面因應措施，穩定了國內物價。

而需求面的通膨壓力則是，美國需求面過熱 (內部因素)：美國經濟表現強勁，具體體現在經濟成長率上調以及失業率長期維持在 4.1% 左右的「完全就業」水平。強勁的需求持續推升市場熱度，形成另一股通膨壓力。

在上述因素下，華許在9月升息，實現了Jackson Hole時談話：如果通膨朝2%目標邁進速度不夠快或通膨降溫不如預期，聯準會就「還有工作要做」。

Fed 升息 楊金龍

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