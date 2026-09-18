陳國世辭世享壽83歲 逾半世紀奉獻中信體系

中國信託慈善基金會副董事長陳國世16日深夜辭世，享壽83歲。從第一信託基層一路走進中信金控（2891）決策核心，陳國世在中信體系服務逾半世紀，歷任中信金控副董事長、中信投信董事長、總稽核及主任秘書等重要職務，是中信金控創辦人辜濓松相當倚重的專業經理人。

陳國世畢業於政治大學財稅系，具深厚財經專業背景，職涯與中信集團發展密切相連。早年從第一信託基層起步，憑藉專業能力逐步獲得拔擢，歷練總稽核、主任秘書等核心職務，之後更進入中信金控決策層，擔任副董事長，並曾任中信投信董事長。

在辜濓松掌舵中信期間，陳國世除了發揮財經專業，也因擅長溝通協調而受到重用，長期參與集團營運及重要決策，扮演穩定組織運作的重要角色，並見證中信集團從早期金融事業逐步發展為今日的金融控股集團。

卸下金融業務重任後，陳國世將人生後半段投入公益事業，擔任中國信託慈善基金會副董事長，持續參與公益推動。由於親切待人，在中信同仁間有「陳爺爺」的稱呼，消息傳出後，不少中信員工表達不捨。從金融專業經理人到公益推手，陳國世逾50年的職涯，也成為中信發展歷程的重要一頁。