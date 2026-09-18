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台申請入IMF 楊金龍：好但很難

聯合報／ 記者藍鈞達／台北報導

美國聯邦眾議員金映玉日前表示我政府準備申請加入國際貨幣基金（ＩＭＦ），中央銀行總裁楊金龍昨說，目前相關工作由外交部主導，央行、財政部及金管會都有參與；如果台灣能加入ＩＭＦ，「是很好的一件事」，不過ＩＭＦ申請程序涉及理事會及會員等程序，加入難度可能比世界衛生組織（ＷＨＯ）更高。

楊金龍指出，台灣加入ＩＭＦ的過程，會有兩道設計關卡，第一是ＩＭＦ理事會討論通過，第二是全部會員國的認可，因為有這兩個關卡，所以跟ＷＨＯ相比，「可能難度大一些」。

相關人士透露，即使美國態度正面，因為ＩＭＦ會員資格仍涉及多邊程序，並非單靠單一國家支持即可完成。楊金龍過去也提及，參與ＩＭＦ的先決條件，一定是要聯合國會員，因此能否突破這點是重要關鍵。但能夠加入ＩＭＦ會員國，對台灣來說是「利大於弊」。

楊金龍 IMF 金映玉

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