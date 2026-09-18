楊金龍走自己的路 央行宣布政策利率連十凍

美國聯準會（Fed）升息1碼，台灣中央銀行昨（17）日召開第3季理監事會，卻選擇不跟進，宣布政策利率「連十凍」。總裁楊金龍直言，各國面對的經濟情勢不同，「我們走自己的路」。

市場原預期台灣央行跟進Fed升息，但央行決議維持利率不動，重貼現率、擔保放款融通利率及短期融通利率，分別維持年息2%、2.375%及4.25%。

楊金龍表示，「這次讓市場有些Surprise（意外） 」，他強調各國經濟情勢不同，台灣自2024年起即採取「以量控管」的貨幣政策，在今年經濟成長率上看11.48%、股市交易熱絡之際，央行透過貨幣數量及信用管制等工具提前部署，而非單純依靠利率調整。

楊金龍表示，昨天有兩位理事認為應該升息，多數理事雖同意利率維持不動，但也提醒明年「如果通膨上去，可能就要有動作。」央行昨天上修今年台灣消費者物價指數（CPI）及核心CPI年增率預測值分別至2.03%、2.16%，不過，預期明年因為國際油價有望低於今年，加上消費需求溫和，明年CPI和核心CPI年增率分別降為1.83％跟1.89％，「央行還有時間觀察」。

央行昨天也大幅上修今年經濟成長率預測，由前次預估的9.45%，調升至11.48%。展望明年，央行預估經濟成長率為5.82%。

楊金龍將目前貨幣政策基調形容為「稍微偏緊」。央行自2024年後未再調整政策利率，但透過貨幣數量操作落實緊縮，以因應全球緊縮趨勢及台灣「外熱內溫」的經濟情勢，同時保留未來政策調整的彈性。

央行並不認為目前市場的問題是「錢不夠」，而是「錢分配不均」。此次選擇不升息，另一考量是所得與資產分配差異。楊金龍指出，如果採取「以價控管」也就是升息，對傳統產業及首購族的影響相對直接，在資產分配不均下，貨幣政策面臨的挑戰更加複雜，因此選擇以「量」來控管。