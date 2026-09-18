花旗助台商搶進波蘭市場

花旗銀行近期針對台商赴波蘭投資機會進行市場分析指出，疫情、美中貿易摩擦及俄烏戰爭改變歐洲供應鏈布局，近岸外包（nearshoring）、友岸外包（friendshoring）及供應鏈自主化成為新趨勢，波蘭憑藉地理位置、產業聚落、技術人才及歐盟市場門戶優勢，正成為台商進軍中東歐的重要據點。

花旗波蘭區總裁Elżbieta Czetwertyńska表示，波蘭目前已是中東歐最具戰略重要性的市場之一。過去企業赴波蘭投資，低成本是主要誘因，但如今成本優勢已非唯一考量，企業更重視供應鏈安全、接近歐洲客戶、人才與基礎建設，以及未來烏克蘭重建所帶來的市場機會。尤其在地緣政治風險持續升高之際，歐洲積極強化國防科技、能源及供應鏈韌性，也讓波蘭的戰略地位更加突出。

Elżbieta強調，外國企業在波蘭投資，所需要的不只是資金、融資及外匯服務，更包括對當地總體經濟、法規、產業環境及地緣政治的掌握。花旗台灣區總裁暨花旗（台灣）銀行董事長張聖心表示，花旗在全球90多個市場設有據點。透過綿密的跨國網絡優勢，花旗致力為客戶提供跨境解決方案，協助企業在全球發展。

波蘭今年經濟成長率預估約3.5%~3.6%，約為歐盟平均的三倍；具備成熟製造業基礎、技術人才，以及進入歐洲市場的重要門戶優勢。目前波蘭的國家發展重點包括國防科技、能源轉型、供應鏈韌性、數位化及烏克蘭重建。其中，國防支出約占GDP 4%至5%，已成為歐洲國家中相對突出的水準；俄烏戰爭也促使波蘭加速降低對俄羅斯能源的依賴。另一方面，烏克蘭未來重建需求估計超過5,000億美元，波蘭因鄰近烏克蘭，並具備鐵路、公路及航空等運輸優勢，被視為進入重建市場的重要門戶。

台波經貿往來也呈現快速成長。2025年台波貿易額已突破25億美元，約60%的波蘭自台灣進口產品來自積體電路、半導體及LCD面板。2026年上半年，波蘭自台灣進口的電腦、伺服器及電子零組件較去年同期成長500%。國內知名電子大廠亦先後插旗波蘭。

無人機則是另一項值得注意的台波合作領域。波蘭已成為台灣無人機出口的重要市場，2025年占台灣無人機出口比重接近六成。由於無人機及反制技術快速演進，涉及在地製造、合資、資安及智慧財產權等議題，台商若進入相關市場，必須充分掌握法規及合作模式。