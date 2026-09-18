南山辦失智症照護工作坊

南山人壽今年連續第二年攜手深耕東南亞移工教育非營利組織One-Forty舉辦「失智症照護工作坊」，支持印尼移工看護培力，並合作推出保險業界首本「外籍看護陪同就醫說明手冊」，內容以中文、印尼文雙語呈現。

台灣邁入超高齡社會，失智人口逼近40萬大關，南山人壽總經理范文偉強調，盼藉此拋磚引玉，號召更多社會力量重視失智症照護與移工教育議題，將「失智友善」真正落實至每一個照護現場。

外籍看護陪同就醫說明手冊內容涵蓋就醫前、中、後情境說明與注意事項以及長者症狀記錄表，引導印尼移工有系統地向醫護人員說明狀況，小手冊形式方便陪同就醫時攜帶，解決經常出現的溝通落差痛點，同時強化移工們的日常照護力。

有鑑於台灣失智症照顧者培訓大多以台灣家屬和照顧者為主，南山人壽連續兩年與One-Forty合辦「失智症照護工作坊」，課程專為印尼移工看護設計，剖析日常照護實務需求，從第一線照顧者角度出發，帶移工們認識失智症及預防失智的麥得飲食，進而更加了解如何照顧失智患者的生活起居，營造更友善照護環境，結訓者皆獲頒經台北市立聯合醫院認證之「失智友善行動證書」，課程平均滿意度收獲高達98%的好評。

全台移工看護將近23萬人、超過八成都來自印尼，但照護現場仍存在語言隔閡、文化差異、照護技能不足等問題。南山人壽與One-Forty合推業界「外籍看護陪同就醫說明手冊－一本讓陪同就醫更安心的翻翻書」，專門為印尼籍看護設計。

30頁內容聚焦六大面向，包含就醫前準備小步驟、就醫時與就醫後注意事項、長者日常狀況記錄表、長者症狀記錄表、就醫與照護常見問答，全冊採中文、印尼文雙語呈現，移工們若遇到較艱澀的用語，只要翻一翻、指一指，也能和醫護人員溝通，讓陪同就醫更加輕鬆、安心；實體手冊首波預計發放1,000本，亦會在One-Forty網站免費提供民眾下載使用。