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亞資中心下一戰…拚優稅

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導

亞資中心下一戰轉向「稅」。金管會公布前四次策進會建言，金融業點名家辦、資產管理專區及高階人才三大租稅優惠；金管會將納入亞資專法研議，但因牽涉財政部，仍待跨部會協調。

相較之下，高雄專區法規鬆綁已有明確進度。包括未具證境外基金99人限制、准許OBU銷售未具證境外基金、境外高資產客戶遠距投保，及財管跨境轉介開戶等業務，最快年底前看得到。

業界下一步則把矛頭指向租稅。建言包括家族辦公室提供租稅誘因、資產管理專區採差異化稅制，及高階金融人才在所得稅、分紅等方面給予優惠，希望台灣在搶資金、搶人才上更具競爭力。

其中，家辦稅制早已成金融業關注焦點。

金融總會今年白皮書中，會計師公會就指出，國際資產管理及家辦業者來台設點，可能面臨「營業代理人」及「實際管理處所」（PEM）等稅務疑慮，建議亞資專法建立更明確的租稅規則。

會計師公會更建議參考香港、新加坡「避風港」（Safe Harbor）機制，讓符合條件的家辦取得明確豁免。若境外資產只因投資決策或操作在台灣，就衍生課稅疑慮，恐反而降低國際業者來台意願。

公會也建議，放寬有限合夥私募股權基金的穿透式課稅，並在亞資專法中建立符合條件基金的租稅優惠機制，降低國際資金來台成本。

除了「留錢」，另一關是「留人」。

金融業者此次也建議，高階金融人才可從所得稅、分紅等提供租稅誘因，希望提高台灣吸引國際資產管理人才的競爭力；金管會先前也坦言，相較科技業，金融業人才誘因仍有提升空間。

目前稅制進度較快的是連續受益人信託（俗稱百年信託）。

金管會表示，已與財政部就課稅原則取得共識，後續仍待釐清適用範圍與實務執行細節。

整體來看，高雄專區先靠法規鬆綁打開商品與服務空間，下一階段則進入更難的租稅競爭。

台灣要與星港搶資金、搶機構、搶人才，光有商品還不夠，稅制能否跟上，正成為亞資專法下一個關鍵戰場。

財政部 金管會 策進會

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