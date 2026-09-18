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企業、個人貸款利率難降

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導

市場資金荒恐一路燒到年底。銀行圈指出，股市吸金、AI聯貸兩股力量夾擊，部分大型銀行資金水位吃緊，已祭出搶存款、拉高周轉金利率、暫停部分券商自貸三招因應，企業與個人貸款利率短期恐難下調。

銀行圈分析，這波資金緊俏主要來自兩大力道。第一，台股熱度高，個人存款持續流向股市與ETF，券商融資需求也同步增加；第二，AI產業資本支出強勁，大型科技業者聯貸、建廠與擴產需求持續吸走銀行資金。

資金需求兩頭升溫，也讓部分銀行流動性壓力升高。尤其銀行須維持流動性覆蓋率（LCR）至少100%的法定標準，在存款流失、放款快速擴張下，資金調度空間受到壓縮。

面對資金吃緊，銀行圈多採三大因應。第一是加大吸收存款力道，透過提高存款條件搶資金；第二是拉高放款利率，部分科技大廠周轉金融資改採議價，利率已拉高至2%以上，甚至來到2.5%至2.7%。第三則是直接縮減部分資金用途。銀行圈指出，已有銀行暫停部分券商自貸業務，把有限資金優先保留給企業聯貸、營運周轉等核心授信需求。

業者觀察，AI科技大廠資金需求目前仍未降溫，除擴產與建廠外，企業發放股利所衍生的短期融資需求，也進一步拉緊市場資金水位。

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