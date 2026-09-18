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金融保險業去年報酬稱冠

經濟日報／ 記者洪安怡／台北報導

主計總處近日公布去年工業及服務業勞動報酬統計，以產業來看，金融及保險業報酬高達152萬2,592元，在主要產業中居冠，是名符其實的「金飯碗」，更是教育業50萬6,664元的三倍，兩者一年勞動報酬相差超過百萬元。

排名第二的是電力及燃氣供應業139萬6,957元，出版影音及資通訊業118萬9,166元居第三；其餘高於整體平均的產業，還包括運輸及倉儲業98萬5,352元、醫療保健及社會工作服務業97萬6,041元、製造業97萬109元、專業科學及技術服務業96萬4,863元，及礦業及土石採取業94萬3,027元等。

至於勞動報酬相對較低的產業，則包括藝術娛樂及休閒服務業60萬4,258元、支援服務業57萬7,485元、其他服務業56萬6,214元、住宿及餐飲業54萬1,669元，教育業則僅50萬6,664元。

產業薪酬差距不完全來自固定薪資，真正拉開差距的關鍵，反而是年終、績效獎金及員工紅利等非經常性薪資。去年工業部門每人經常性薪資55萬元，甚至低於服務業的59萬元；但工業部門非經常性薪資高達25.6萬元，服務業則為13.9萬元，兩者相差11.7萬元，也使工業部門全年勞動報酬約93.9萬元，反超服務業的84.5萬元。

主計總處指出，2025年新興科技應用需求持續擴增，帶動相關產業鏈營收成長，廠商增加發放年終獎金及績效獎金，使非經常性薪資占比提升。這也反映在工業部門非經常性薪資年增10.2%，遠高於服務業的2.4%；其中製造業年增10.4%，增至28萬2,480元，增幅在主要行業中居前。

若直接比較非經常性薪資，產業落差更加鮮明。金融及保險業每人非經常性薪資高達46萬8,192元，電力及燃氣供應業38萬1,900元，製造業28萬2,480元；反觀住宿及餐飲業僅4萬8,768元、支援服務業4萬6,800元、教育業4萬3,092元、藝術娛樂及休閒服務業4萬2,744元。

年報酬 報酬 主計總處

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