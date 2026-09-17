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卡在哪？四檔璞玉指數齊了 外界納悶ETF卻還沒來

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
ETF示意圖。圖／AI生成
ETF示意圖。圖／AI生成

璞玉指數「叫好不叫座」？金管會力推非熱門優質股，台灣指數公司今年已陸續推出四檔璞玉系列指數，但至今仍未見ETF或基金商品落地，政策端積極鋪路，市場端卻尚未跟上。

外界質疑，是否代表璞玉指數商機不足、使業者興趣缺缺？金管會證期局副局長黃厚銘17日未正面回應，僅表示，指數由台灣指數公司編製，商品化則屬業者與指數公司間的商業合作。

黃厚銘表示，金融業者會依自身需求、營業利益等因素，評估相關商品可行方案，目前仍由業者與台灣指數公司進行規劃。若雙方評估時機成熟，自然會對外發布。

換言之，能不能商品化，關鍵仍在業者的「商業考量」尚未成熟。

金管會可以推動指數建立、替非熱門優質股搭建舞台，但能不能進一步變成ETF或基金，仍得回到市場機制，由業者衡量商品是否具有發行效益。

璞玉指數主要目的，是把具備優質條件、但市場關注度較低的股票指數化，提供業者後續規劃ETF、基金等商品的參考。

目前璞玉系列共有四檔，包括台灣璞玉指數、特選台灣璞玉精選收益指數、台灣璞玉中小優選100指數及台灣璞玉永續指數。

近年台股交易量能與投資焦點集中於少數大型及熱門股，但市場仍有一批持續獲利、穩定配息，卻未獲高度關注的企業。

璞玉系列因此以「優質」與「潛藏」為核心，希望發掘具長期投資價值的非熱門股。

不過，指數編出來只是第一步，能否吸引業者進一步發行商品，才是真正考驗。業者仍須衡量市場需求、商品定位及自身營業利益，四檔指數最終能否跨過商品化最後一哩路，仍有待觀察。

金管會強調，璞玉指數現階段重點仍是建立投資指標，至於ETF或基金何時真正落地，最終仍須由業者依商業考量自行判斷。

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