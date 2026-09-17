快訊

「難得的殊榮」習近平預計下周訪美 美官員證實：川普將親自接機

美股早盤／油價跌 Fed升息隔天股債齊揚…費半噴逾3％

聽新聞
0:00 / 0:00

亞資中心下一戰是稅 金融業喊家辦、專區、人才三箭要齊發

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導

亞資中心下一戰轉向「稅」。金管會17日公布前四次策進會建言，金融業點名家辦、資產管理專區及高階人才三大租稅優惠；金管會將納入亞資專法研議，但因牽涉財政部，仍待跨部會協調。

相較之下，高雄專區法規鬆綁已有明確進度。包括未具證境外基金99人限制、准許OBU銷售未具證境外基金、境外高資產客戶遠距投保，及財管跨境轉介開戶等業務，最快年底前看得到。

業界下一步則把矛頭指向租稅。建言包括家族辦公室提供租稅誘因、資產管理專區採差異化稅制，及高階金融人才在所得稅、分紅等方面給予優惠，希望台灣在搶資金、搶人才上更具競爭力。

其中，家辦稅制早已成金融業關注焦點。金融總會今年白皮書中，會計師公會就指出，國際資產管理及家辦業者來台設點，可能面臨「營業代理人」及「實際管理處所」（PEM）等稅務疑慮，建議亞資專法建立更明確的租稅規則。

會計師公會更建議參考香港、新加坡「避風港」（Safe Harbor）機制，讓符合條件的家辦取得明確豁免。若境外資產只因投資決策或操作在台灣，就衍生課稅疑慮，恐反而降低國際業者來台意願。

公會也建議，放寬有限合夥私募股權基金的穿透式課稅，並在亞資專法中建立符合條件基金的租稅優惠機制，降低國際資金來台成本。

除了「留錢」，另一關是「留人」。金融業者此次也建議，高階金融人才可從所得稅、分紅等提供租稅誘因，希望提高台灣吸引國際資產管理人才的競爭力；金管會先前也坦言，相較科技業，金融業人才誘因仍有提升空間。

目前稅制進度較快的是連續受益人信託。金管會表示，已與財政部就課稅原則取得共識，後續仍待釐清適用範圍與實務執行細節。

整體來看，高雄專區先靠法規鬆綁打開商品與服務空間，下一階段則進入更難的租稅競爭。台灣要與星港搶資金、搶機構、搶人才，光有商品還不夠，稅制能否跟上，正成為亞資專法下一個關鍵戰場。

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

凱基銀亞資中心周年 成效佳

新創出海去哪裡？資誠解析東南亞、日本、美國三市場關鍵差異

新聞中的公民與社會／鼓勵民間投入長照！竹市祭3租稅優惠 房地符合條件可免稅

會計師執業邊界 三大鬆綁

相關新聞

Fed三年來首度升息還沒完？三大銀行估12月恐再升1碼

美國聯準會（Fed）啟動三年來首次升息，聯邦公開市場委員會（FOMC）12票全數通過升息1碼，將聯邦資金利率目標區間上調至3.75%至4.0%。國銀分析，Fed此次升息反映美國經濟維持強勁、通膨改善有限，加上地緣政治及油價風險仍在，最新點陣圖也顯示今年底仍有1碼升息空間，預估12月再升1碼可能性大...

卡在哪？四檔璞玉指數齊了 外界納悶ETF卻還沒來

璞玉指數「叫好不叫座」？金管會力推非熱門優質股，台灣指數公司今年已陸續推出四檔璞玉系列指數，但至今仍未見ETF或基金商品落地，政策端積極鋪路，市場端卻尚未跟上。

國銀中小企放款史上最熱 為何市場喊缺錢？央行點破：患不均

國銀中小企業放款飆破全年目標，市場為何卻狂喊資金荒？據金管會統計，前七月新增放款5,353.5億元，刷新史上同期新高紀錄；但央行直指，當前問題不是市場沒錢，而是「資金分配不均」。

Fed升息1碼後怎麼投資？股市前三月恐承壓 國銀揭下一步

美國聯準會（Fed）三年來首度升息，且最新點陣圖顯示年底前仍有1碼升息空間，股、債、匯市也面臨重新定價。國銀分析，美股企業獲利與科技股基本面仍有支撐，但Fed鷹派論調、美國期中選舉、高油價及地緣政治等因素，將使短期市場波動較大；債市則須留意美債殖利率維持高檔...

美聯準會升息1碼 新台幣由貶翻升終止連5貶

美國聯準會如市場預期升息1碼，帶動美元走強、歐亞主要貨幣走弱，新台幣兌美元今天盤中升貶互見，在出口商拋匯支撐、外資賣壓減...

南山人壽攜手 One-Forty 推業界首本「外籍看護陪同就醫說明手冊」

台灣邁入超高齡社會，失智人口逼近40萬大關，南山人壽今年連續第二年攜手深耕東南亞移工教育非營利組織－One-Forty舉辦「失智症照護工作坊」，支持印尼移工看護培力；響應9月國際失智月，更與One-Forty合作推出保險業界首本「外籍看護陪同就醫說明手冊」，內容以中文、印尼文雙語呈現，涵蓋就醫前、中、後情境說明與注意事項以及長者症狀記錄表，引導印尼移工有系統地向醫護人員說明狀況，小手冊形式方便陪同就醫時攜帶，解決經常出現的溝通落差痛點，同時強化移工們的日常照護力。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。