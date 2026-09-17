國銀中小企放款史上最熱 為何市場喊缺錢？央行點破：患不均

國銀中小企業放款飆破全年目標，市場為何卻狂喊資金荒？據金管會統計，前七月新增放款5,353.5億元，刷新史上同期新高紀錄；但央行直指，當前問題不是市場沒錢，而是「資金分配不均」。

截至7月底，國銀對中小企業放款餘額11兆4,238億元，7月單月增加1,327億元，寫史上單月次高。前七月新增量已達全年5,000億元目標的107.7%，今年可望連續第17年達標。

但放款總量創高，不代表每家中小企業都拿得到錢。央行總裁楊金龍17日指出，若外資匯出、繳稅造成市場資金減少，央行也會減少定存單發行，向市場適度釋出資金。

就央行來看，目前銀行體系的超額準備仍然很多，依然很高，但楊金龍話鋒一轉，現在的問題，不是市場資金總量不足，而是資金分配不均。這是一個結構性的問題，很難單靠央行處理。

他表示，從銀行經營角度來看，企業若生意好、風險低，銀行自然會優先把資源配置給這類客戶。換言之，即使整體資金充裕，部分中小企業仍可能面臨融資較困難的情況。

楊金龍提出四大解方，包括公股行庫可由財政部協助、民營銀行可由金管會從政策及監理面介入。

若中小企業仍借不到錢，也可透過中小企業信用保證基金協助，提高銀行承作意願，最後是郵局吸收大量存款，可適度提供資金，協助調度。

銀行局副局長張嘉魁說，國銀對中小企業放款量大增，主要受國內經濟穩健成長、企業營運活動擴張，加上AI及科技產業暢旺，帶動供應鏈建置及融資需求。7月底放款年增率達6.93%，也創22個月新高。

但銀行圈則觀察，這波資金需求並非全面升溫，而是明顯集中在AI及外溢供應鏈。

例如科技業擴產進一步帶動機械設備、銅箔與銅箔基板、特用化學品等傳產融資需求，但未受AI商機帶動的中小企業則相對偏弱。

這也解釋了為何中小企業放款總量創高，市場卻仍有人喊資金吃緊。據統計，前七月新增5,353.5億元已逼近2025年全年5,504億元，市場估若目前增速延續，全年新增量有機會挑戰8,000億元。

當全年5,000億元政策目標已提前突破，下一個觀察重點已不只是銀行放了多少，而是資金能否從景氣最熱、風險最低的企業，進一步流向更多真正有融資需求的中小企業。