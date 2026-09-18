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債券商品 價值浮現

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導

美國聯準會Fed）升息1碼（即0.25個百分點），符合市場預期。法人指出，高利率環境很可能成為未來的新常態，代表票息收入也提高。短天期信用債、投資級公司債、金融債及新興市場信用債的投資機會多。另外，長天期債在跌深之後，也出現投資價值。

富達全球優質債基金經理人杜倫斯（James Durance）指出，高利率環境很可能成為未來的新常態。較高的殖利率不僅提升投資人的票息收入，也意味債券能承受更大的利率波動而不致輕易侵蝕整體報酬。

杜倫斯表示，債市經過數年來的重新定價後，已重新具備吸引力。在配置上，偏好短天期信用債、投資級公司債、金融債及新興市場信用債，同時維持全球化、多元化與主動選債策略，藉由掌握不同市場與產業中的相對價值機會，在控制波動風險的同時追求穩定收益。

安聯投信海外投資首席許家豪表示，相較過去零利率時代，投資人如今有更多元的資產配置選擇。配置上建議債券比重可以提高到四成，以高品質短年期公司債及浮動利率債為核心，搭配多元複合債券如信用債、新興市場債等，平衡波動並強化收益配置，但宜避開CCC等級。

景順亞太區環球市場策略師趙耀庭認為，Fed釋出的訊號使美國公債殖利率在短期內大幅下滑的空間有限，前端殖利率仍受通貨膨脹變化及Fed後續政策影響。不過，隨著政策利率已處於限制性水準、經濟成長逐步放緩，長天期債券作為投資組合分散工具的吸引力正逐步提高。

貝萊德亞太區全球固定收益主管塞加爾（Navin Saigal）分析，亞債有吸引力，主要原因有三，包括多數亞太市場早已反映較高利率環境及更長的升息周期、美國經濟仍具韌性有利亞洲企業基本面、亞太各市場周期不同產生差異化的投資機會。

債券 美國聯準會 Fed

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