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央行這次不升、12月會升？首席經濟學家揭利率下一步

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導

美國聯準會（Fed）啟動三年來首次升息，台灣央行17日理監事會卻選擇按兵不動，政策利率維持不變。兩大首席經濟學家解析央行決策，富邦金首席經濟學家羅瑋認為，這次不升息不代表升息警報解除，若國際油價居高不下、國內通膨持續高於2%，預估今年第4季及明年第1季央行可能各升息半碼；國泰資產管理／國泰世華銀行首席經濟學家林啟超則認為，央行此次提高「國內資金偏緊」的政策權重，希望減輕非AI產業、建商及房貸族的資金壓力。

央行此次維持政策利率不變，並將今年經濟成長率預測由6月的9.45%大幅上修至11.48%，其中上半年經濟成長14.15%，下半年預估9.09%；今年CPI及核心CPI年增率則分別上修至2.03%、2.16%，明年預估降至1.83%、1.89%。

羅瑋表示，央行這回雖維持利率不變，但若國際油價持續處於高檔，未來幾個月CPI年增率仍維持2%以上，到了12月，央行升息可能性將相對提高，明年3月也有可能再升半碼，因此不排除今年第4季、明年第1季各升半碼。

他指出，今年第1季物價相對溫和，但從目前一路到明年第1季，通膨可能維持相對較高水準，因此這次央行不動之後，第4季至明年第1季市場升息預期反而可能愈來愈強。且政策利率雖未調整，實際市場利率早已走在前面，包括企業放款、拆借利率持續上揚，目前房貸利率也大致在2.5%以上。

林啟超則認為，央行這次不升息的一大關鍵，是提高「資金偏緊」在決策中的權重。央行估計今年實質GDP成長11.48%、CPI成長2.03%，兩者合計達13.51%，相較之下M2年增率約6.75%，央行據此認為，在經濟快速擴張下，國內貨幣供給成長相對有限，貨幣政策仍偏緊。

林啟超分析，台灣目前呈現K型經濟，AI產業表現強勁，但非AI產業面臨出口相對疲弱、毛利較低等壓力，若央行此時再升息，部分企業資金成本將進一步增加；建商及房貸族同樣面臨資金壓力。因此，央行這次在政策權衡上，更重視經濟結構中相對承壓的一端。

至於Fed升息、台灣不動是否導致台美利差擴大、資金外流，羅瑋認為，部分資金確實可能轉往海外，但不至於大舉出走。目前美國長天期公債殖利率仍不穩定，投資長債仍有價格波動風險；反觀台灣AI供應鏈持續壯大，愈來愈多廠商透過轉型加入AI供應鏈，台股仍有持續上漲空間，因此更多資金仍可能留在國內、持續加碼台股。

林啟超則指出，台美利差確實進一步擴大，但不能只以政策利率判斷國內資金鬆緊，台灣364天期NCD、商業本票及公債等市場利率，過去幾個月其實都已走升。根據央行資料，2025年底至今年9月，364天期NCD利率由1.228%升至1.643%，10年期公債次級市場利率則由1.357%升至1.907%，顯示即使政策利率未調整，市場利率已先行墊高。

匯市方面，羅瑋指出，台美利差擴大加上美元走強，新台幣近期由31.5元附近回落至31.9元附近；在目前情況下，新台幣維持相對偏弱，對台灣傳統產業乃至整體產業都有一定程度幫助。

央行 利率

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