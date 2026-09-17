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Fed升息1碼後怎麼投資？股市前三月恐承壓 國銀揭下一步

經濟日報／ 記者戴玉翔黃于庭／台北即時報導
美國聯準會宣布將聯邦資金利率調升1碼（25個基點）。路透社資料照
美國聯準會宣布將聯邦資金利率調升1碼（25個基點）。路透社資料照

美國聯準會（Fed）三年來首度升息，且最新點陣圖顯示年底前仍有1碼升息空間，股、債、匯市也面臨重新定價。國銀分析，美股企業獲利與科技股基本面仍有支撐，但Fed鷹派論調、美國期中選舉、高油價及地緣政治等因素，將使短期市場波動較大；債市則須留意美債殖利率維持高檔，現階段仍以短天期布局為主；匯市方面，升息預期可望支撐美元，緩和美元下半年偏弱走勢。

台新銀行表示，歷史經驗來看，Fed首次升息後，美股約三個月表現疲弱，後續則開始反彈走向多頭；美股企業獲利仍保持雙位數，預計仍將支撐美股表現，惟短期波動較大。滿水位者可趁財報行情擇機調節漲多部位，保留資金待期中選舉與年底升息落地後再行布局。

類股方面，台新建議優先布局存款體質佳、資產重新定價能力強的大型金融股，並搭配高股東回報類股；隨10至11月大型雲端業者公布財報，若上調2027年資本支出，已展現AI變現能力的科技龍頭與軟體應用股可逢回布局，半導體相關AI基礎設施則著眼中長線、逢回加碼。

債市方面，台新認為短存續期間的防禦性繼續守住，仍以1至3年期公債為主，搭配現金流穩健、存續期間較短、發債供給較少的投資級公司債，「重票息、不追存續期間」。何時拉長存續期間，取決於油價明顯回落，以及通膨年增率高於3%的細項逐步減少；若兩項條件在12月升息落地前後浮現，可開始隨利率反彈分批把公債存續期間拉長。

國泰世華銀行指出，股市方面，科技股獲利優於預期，且明年營收動能持續，可望提供下檔支撐。不過，今年底前美債利率偏高壓抑股市評價，加上美國期中選舉在即，以及相關業者提及審慎推進AI發展，且明年資本支出增幅較今年趨緩，將導致股市容易震盪。

利率及匯市方面，國泰世華表示，9月升息1碼後，市場定價年底高機率仍有1碼升息空間，伴隨公債、信用債發債量持續上升，須留意美債殖利率仍維持高檔震盪。升息預期同樣支撐美元指數，將緩和下半年美元偏弱態勢；惟全球主要央行同步升息，預期短線美元指數於100附近震盪。

中國信託銀行指出，第4季在鷹派論調、期中選舉及高油價影響下，研判美國10年期公債殖利率將維持偏高水位。不過，本次FOMC會後短率大幅上揚、長率尚稱穩定，顯示市場主要重新定價近期政策變動，而非同步大幅上修長期通膨或長期利率風險；若地緣衝突沒有進一步惡化，2027年上半年有望看到長率適度回落。

股市方面，中信統計1988年以來七次升息周期，美股通常會在升息初期承壓，前三個月平均下跌2%，但壓力不會持續太久，接下來12個月平均上漲9%。最大例外為2022年，關鍵在於後續升息是否不斷超過市場預期。中信目前定調此次為「風險管理式升息」，認為美股走勢不致出現如2022年的持續性傷害，投資上仍建議降低單一主題集中度、適度提高部位彈性，利用市場震盪時布局。

Fed 升息 國銀

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