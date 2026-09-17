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Fed三年來首度升息還沒完？三大銀行估12月恐再升1碼

經濟日報／ 記者戴玉翔黃于庭／台北即時報導
美國聯準會主席華許16日宣布升息一碼。歐新社
美國聯準會主席華許16日宣布升息一碼。歐新社

美國聯準會Fed）啟動三年來首次升息，聯邦公開市場委員會（FOMC）12票全數通過升息1碼，將聯邦資金利率目標區間上調至3.75%至4.0%。國銀分析，Fed此次升息反映美國經濟維持強勁、通膨改善有限，加上地緣政治及油價風險仍在，最新點陣圖也顯示今年底仍有1碼升息空間，預估12月再升1碼可能性大；不過，此次升息較偏向防範二次通膨的預防性或風險管理操作，而非典型升息循環重新啟動，若年底再升1碼後，明年將進一步觀察緊縮政策對通膨、經濟及就業的影響。

國泰世華銀行指出，最新利率點陣圖顯示，2026、2027年利率中位數上調至4.1%，預估今年底再升1碼，另有八位官員支持明年持續升息，Fed鷹派立場顯著增加。Fed態度轉向升息主要有三大原因，包括實質經濟走強、夏季通膨改善有限，以及地緣政治衝突升溫。

國泰世華認為，隨華許持續重申Fed抗通膨決心，若核心通膨依舊高於目標值，12月再升1碼的可能性大；研判Fed今年升息2碼後，將觀察緊縮操作對通膨的抑制效果，而非已明確步入大幅升息循環，且明年上半年能源價格基期墊高，也有助緩和通膨增幅。

中國信託銀行則認為，本次會議並非典型的升息循環重新啟動，而是「不承諾路徑的風險管理式升息」。華許對通膨的言詞相當鷹派，但避免對後續政策路徑提供承諾，當被問到Fed一旦開始升息是否就是一連串升息時，再度強調沒有前瞻指引，而是每次會議重新判斷政策走向。

中信基準情境認為，年底前再升息1碼後，Fed將進入按兵不動的觀察期，2027年中後仍有望轉向寬鬆立場。後續觀察重點在於「通膨廣度」有沒有收斂，也就是目前太多價格漲幅高於3%的子類別能否逐步減少；中信認為，8月CPI數據已看到通膨廣度出現收斂態勢，搭配本次升息，預期此一趨勢將延續。

台新銀行表示，此次為2023年7月以來首次升息，也是華許就任主席後首次利率調整，12票全數贊成，顯示委員會對「金融條件不具限制性、通膨改善不足」已形成共識。經濟預測方面，呈現「成長更強、失業更低、通膨更黏」的組合，本次升息屬防範二次通膨的預防性操作。

台新認為，考量貨幣政策具有滯後性，10月緊接著再升息的機率應予排除；但若接下來三個月美國ISM製造業指數續強、失業率不升，甚至出現二次通膨效應，12月再升1碼機率就會升高。基本情境為2026年12月最多再升1碼至4.125%，即可產生足夠限制性，2027年再升息的必要性將明顯下降。

明年觀察重點則包括二次通膨是否成形、ISM製造業指數能否維持擴張、失業率是否守在4.1%，以及初領失業金人數是否脫離充分就業水準；此外，目前布蘭特原油仍在100美元之上，荷莫茲海峽通行與沙烏地東西管線復運進度左右通膨預期，油價明年能否回落也是重要觀察指標。

Fed 聯準會 升息

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