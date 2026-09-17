安聯人壽投資型熱銷、分紅保單達標 總座羅偉睿：FYP目標挑戰市場第四

安聯人壽擴大台灣市場布局，除投資型保單維持既有優勢，今年更正式跨足分紅保單市場。安聯人壽總經理羅偉睿（Joos Louwerier）17日表示，今年公司年化新契約保費（ANP）較去年同期成長約25%，7月新推出的分紅保單銷售表現也符合內部目標；目前安聯整體初年度保費（FYP）約居市場第五名，未來仍將持續向前，目標挑戰市場第四名。

安聯人壽17日攜手天主教失智老人基金會啟動第19屆失智老人募款活動。羅偉睿會後受訪表示，台灣已進入超高齡社會，長期照顧相關保障需求日益增加，安聯目前相關商品銷售表現相當好，這與公司客群以及人口高齡化趨勢有關。不過，由於相關商品屬於附約，因此較難單獨拆分實際銷售數字。

羅偉睿指出，安聯人壽目前主要有三大商品線，分別為投資型保單、保障與健康險，以及今年新增的分紅保單。其中投資型保單仍是安聯長期優勢，目前市場排名第二，今年銷售動能也持續向上，以ANP來看，較去年同期成長約25%。

分紅保單則是安聯今年商品布局的一大轉變。羅偉睿說，他來台接任總經理後發現，安聯過去在台灣主要聚焦投資型商品，但分紅保單在銀行保險市場占有相當大的比重，約達30%至35%。若希望進一步深化銀行通路，就必須補上分紅保單這塊商品拼圖，因此公司決定加快腳步進入市場。

安聯今年7月正式推出分紅保單，目前僅在滙豐銀行銷售。羅偉睿表示，由於滙豐通路同時銷售利變型等不同商品，因此不便單獨提供分紅保單的實際銷售金額，不過上市約兩個月以來，整體業績已達公司原先設定的目標。下一步將尋求擴大至其他銀行合作夥伴，進一步拓展分紅保單通路。

整體業務排名也是羅偉睿下一階段的重要目標。他表示，來台超過兩年以來，安聯人壽每年設定的業務目標，最終達成率都超過100%，但他的目標還沒有完全達成，目前安聯整體FYP約居市場第五，希望進一步將FYP排名推升至市場第四。

資產管理方面，安聯人壽投資型保單約50%至55%的資產，由PIMCO與安聯集團旗下資產管理公司管理，其中主要為安聯投資（AGI）。羅偉睿表示，公司與兩家集團資產管理機構維持密切合作，但仍會保留其他資產管理公司的商品，希望讓客戶擁有更多元的選擇。

對於美國聯準會（Fed）升息1碼，羅偉睿認為，對台灣而言，美國經濟保持穩定及韌性相當重要，而要達成這項目標，美國就必須處理通膨問題，因此Fed採取措施抑制通膨是正面的發展。這次是Fed三年來首次升息1碼，目前仍只是單一步驟，對保險市場不至於造成太大影響；真正需要觀察的是後續是否出現連續升息，若升息次數增加，就必須進一步留意對經濟與市場帶來的影響。

資本方面，羅偉睿表示，安聯人壽目前資本相當充足，新一代清償能力制度下的資本水準超過200%，目前並沒有增資或發債等籌資需求。

股利政策方面，他表示，安聯集團在全球約65個國家經營，長期希望維持約60%至70%的股利配發率目標，台灣也循相同方向，但每年實際配發水準仍須視資本需求、監理要求等條件決定，無法預先承諾確切數字。