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國銀中小企業前7月放款增額5353億 提前達全年目標

中央社／ 台北17日電

企業資金需求強勁，金管會今天指出，截至今年7月底，本國銀行對中小企業放款餘額達新台幣11兆4238億元，且累計前7月增額已突破今年目標值5000億元、達5353.51億元，創近10年同期最高，達成率為107.07%。

金管會銀行局副局長張嘉魁今天在例行記者會表示，截至7月底止，本國銀行對中小企業放款餘額達11兆4238億元，較6月底增加1327億元，增額創近10年同期第2高，僅較109年同期的1488.54億元稍低。此外，7月底中小企業放款餘額占全體企業放款餘額比率為61.62%，占民營企業放款餘額比率65.17%。

針對7月放款增加原因，張嘉魁指出，主要為國內經濟穩健成長，企業營運活動持續擴增，加上AI與科技產業景氣持續暢旺，推升相關供應鏈、資金周轉與營運據點建置等融資需求。

張嘉魁表示，以今年前7月來看，本國銀行對中小企業放款累計增加5353.51億元，增額創近10年同期最高，且已達到今年目標值5000億元，達成率107.07%。

此外，金管會統計至7月底，國銀平均流動性覆蓋比率（LCR）為115.52%，雖高於法定最低標準100%，但有業者透露，部分同業LCR已降至100%至110%間，顯示部分銀行資金調度壓力較過去升高。

外界關注中小企業放款旺，會不會導致銀行資金更緊俏，張嘉魁表示，目前觀察銀行存款持續增加，以流動性指標來看，存放比仍相對穩定，支應企業資金需求仍相當足夠。

媒體詢問今年下半年後續展望。張嘉魁說，若國內經濟持續穩定成長，中小企業資金需求應該也都會持續成長，金管會也會鼓勵銀行對中小企業放款，下半年部分應仍屬穩健。

截至今年7月底，國銀對中小企業放款餘額最高的前5大銀行，分別為第一銀行1兆439.99億元、合庫銀行8811.56億元、台灣企銀8327.59億元、華南銀行8072.08億元與兆豐銀行7848.52億元。

中小企業 國銀 金管會

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