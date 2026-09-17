安聯人壽2026失智老人募款活動啟動 梁文音首度代言樂齡公益

安聯人壽長期關注失智防治與失智友善，17日與天主教失智老人基金會啟動第十九屆失智老人募款活動，以「好眠存能量 記憶更閃亮」為主題，提倡建立有益健康的睡眠行為，為高齡化社會築起失智預防的第一道防線。特別邀請梁文音擔任基金會活動代言人現身記者會替失智長輩們發聲；她更特別抽空為勸募活動影片獻聲錄製睡前有聲繪本，傳遞「好好睡覺也是照顧大腦健康」的簡單概念，透過「音式朗讀」，倡導讓最平凡的習慣來守護記憶與健康。

隨著台灣邁入高齡化社會，失智症人口持續增加，伴隨而來的照護需求與經濟負擔，將逐漸成為個人、家庭及社會共同面臨的重要挑戰。安聯人壽長年以實際行動打造對失智者友善的金融環境，自2006年起，攜手天主教失智老人基金會，展開年度各項「失智預防」的倡議與推廣行動，並積極推動失智金融友善服務，不僅取得台北市政府「失智友善組織」認證，藉由專業培訓增加同仁對失智症的理解與同理，也鼓勵同仁實際前往基金會的服務據點，從事陪伴、照護等實體志工服務。

安聯人壽總經理羅偉睿（Joos Louwerier）表示：「安聯人壽以永續同行、健康守護為核心策略，積極推動各項失智金融友善服務，除了協助民眾透過保險規劃未來可能需要的支出，減輕長期照顧帶來的經濟負擔，更號召同仁陪同失智長輩出遊、參與園藝等課程，展現失智友善社區的共好力量。」有鑑於強化高齡友善服務韌性，也是落實「全齡金融」不可或缺一環，安聯人壽即將於11起於北中南舉辦長壽續航財富同行財富管理暨健康照護論壇，聚焦財富管理、健康照護及失智預防等重要議題，協助民眾及早因應長壽時代帶來的挑戰。

天主教失智老人基金會執行長鄧世雄表示，世界衛生組織（WHO）已於今年8月公布，全球失智症患者已達5,700萬人；在台灣，平均每3小時就新增1名失智症患者，失智症防治已成為不容忽視的重要公共衛生議題。今年國際失智症協會（ADI）以「早一點認識、就多一點選擇」為9月國際失智症月年度主題，呼籲全民及早認識失智症、正視預防與照護的重要性。其中，一項看似日常卻經常被忽略的關鍵因素就是「睡眠」。研究顯示，當每晚睡眠時間少於6小時，相較於睡滿7小時者，未來罹患失智症的風險會增加約30%。因此，維持規律且充足的睡眠，能守護腦部健康、更能降低失智風險。此外，基金會長期攜手安聯人壽從社區陪伴、地中海飲食、健腦保健操三方面下手，推廣失智症照護與預防觀念，但國人卻很常忽略保持良好的睡眠品質有助於清除大腦毒素，降低失智症風險，今年募款活動特別以「好眠存能量 記憶更閃亮」為主題，結合原創睡前故事與好眠小物，例如：睡前喝牛奶、熱水泡腳、精油放鬆按摩等，提倡建立良好睡前儀式有助提升睡眠品質。「感謝安聯人壽多年來的協助，不但讓弱勢失智患者能得到更好的照顧，更喚起國人對這個世紀之病的重視。」

近期剛發行單曲、與歌迷共度出道18年演唱會的「幸福歌姬」梁文音親臨記者會現場擔任2026年失智老人募款活動代言人，舞台上的實力演唱來自生活上的自律。她不吝分享自身經驗，如睡前喜歡聽輕音樂、寫日記幫助放鬆心情，她還透露每逢演唱會或重要演出前，都會戴上眼罩助眠，並以圍巾保護嗓子，維持最佳聲音狀態。此外，首次代言樂齡公益活動的梁文音，聊起與奶奶相處的時光，溫暖分享：「奶奶在一次跌倒後出現記憶力退化，慢慢忘記熟悉的家人和生活點滴。當時姑姑肩負起主要照顧者，看著家人陪伴奶奶的過程，深刻感受到支持與陪伴對長輩及照顧者的重要。」梁文音首度獻聲朗讀原創睡前故事繪本《睡不著的小象，和牠的記憶抽屜》，她補充「故事中提到放鬆的薰衣草香氣、滴答的鬧鐘聲，希望大家像小象擁有好的睡眠品質，當大腦充分休息，回憶才能被珍藏。」她希望藉由公益代言向大眾推動失智症防治概念，並以更多關懷與行動，為失智家庭注入溫暖與支持。

安聯人壽表示，「2026年失智老人募款活動」自即日起至12月31日止，單次捐款達1,000元，即可獲得「好想兔隨行杯及提袋」乙份；活動詳情參考安聯人壽官方網站或天主教失智老人社會福利基金會官方網站。