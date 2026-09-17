璞玉指數商品化有譜？金管會：業者自行評估

為提供市場更多元參考資訊，台灣指數公司編製璞玉指數，發掘非熱門但基本面穩健的企業。外界關注是否已有業者將璞玉指數商品化，金管會今天指出，這牽涉商業規劃秘密，應由業者規劃，相信等商品成熟後，業者就會主動對外發布。

台股表現強勁，但漲勢主要集中在台積電與AI相關族群。台灣證券交易所的子公司台灣指數公司今年1月起陸續編製並發布「台灣璞玉指數」、「台灣璞玉中小優選100指數」、「特選台灣璞玉精選收益指數」、「台灣璞玉永續指數」，盼發掘非熱門、但具長期投資價值與穩健經營的中堅優質企業。

不過，璞玉系列指數僅是投資參考指標，仍須由業者進一步發展為ETF等指數化商品，才能供投資人直接投資。有立委今年3月曾關切未來有沒有機會藉台灣璞玉指數發行ETF，金管會主委彭金隆當時備詢指出，會盡量促成璞玉指數ETF。

外界關切是否有業者推動璞玉指數商品化。金管會證期局副局長黃厚銘今天在例行記者會表示，金融業可依自身規劃洽詢台灣指數公司，規劃可行方案。

媒體詢問，政府2000年曾推動價值型基金，2007也針對資金外移問題發行愛台灣基金，但都叫好不叫座，是否擔心璞玉指數也步上後塵。

黃厚銘指出，台灣指數公司編制璞玉指數，目的要將優質、非熱門的股票指數化，讓金融業者可根據編列指數規劃相關商品，因這牽涉商業考量與公司營業利益，這應由業者與指數公司互相討論、規劃，相信等商品成熟後，公司就會主動對外發布。

媒體追問是否有業者感興趣或正與台灣指數公司討論中，黃厚銘重申，商業合作行為還是要由業者自行評估時機與成熟度，這牽涉商業規劃秘密，不適合由第三方說明。