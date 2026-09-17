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美聯準會升息1碼 新台幣由貶翻升終止連5貶

中央社／ 台北17日電
新台幣兌美元今天盤中升貶互見，在出口商拋匯支撐、外資賣壓減輕下，終場收31.881元，小升0.7分，終止連5貶。聯合報系資料照
新台幣兌美元今天盤中升貶互見，在出口商拋匯支撐、外資賣壓減輕下，終場收31.881元，小升0.7分，終止連5貶。聯合報系資料照

美國聯準會如市場預期升息1碼，帶動美元走強、歐亞主要貨幣走弱，新台幣兌美元今天盤中升貶互見，在出口商拋匯支撐、外資賣壓減輕下，終場收31.881元，小升0.7分，終止連5貶；市場觀望台灣央行利率決策，台北及元太外匯市場總成交金額縮減至14.9億美元。

中東戰事刺激原油價格飆升，美國聯邦準備理事會（Fed）為抗通膨，3年多以來首度升息，並釋出後續可能再升息訊號，美股3大指數收低，國際油價回落。

台股今天開高走高，早盤在權值股帶動下，一度大漲1025.94點、最高達46874.84點，隨後漲幅明顯收斂；終場上漲439.1點，收46288點，漲幅0.96%，成交值新台幣8194.05億元。

三大法人今天同步站在買方，合計買超新台幣214.77億元，其中自營商買超15.78億元，投信買超77.14億元，外資及陸資買超121.85億元。

新台幣兌美元今天以31.91元開盤後，先迅速走貶至31.958元，後在出口商進場拋匯帶動下由貶翻升；不過隨外資雙向進出，新台幣盤中升貶互見，午後最高一度升抵31.866元，終場收31.881元，小升0.7分。

外匯交易員指出，在美國聯準會偏鷹派升息氛圍下，新台幣上午先走貶，吸引出口商進場拋匯，因台灣央行利率決策今天傍晚才掀牌，市場觀望氣氛濃厚，追價力道不強，成交量偏低，買賣雙方力道大致均衡；相較前幾天外資大舉賣超，今天僅小幅買超，且在匯市呈雙向進出。

外匯交易員說，央行今天宣布不升息後，明天重點在於日圓是否升息，若日圓如市場預期升息1碼，預期不至於大幅影響新台幣匯價，就算日本央行最終決策不同，新台幣近期要貶破32元大關仍有一定難度，主因是出口商拋匯需求仍在。

央行統計，美元指數今天漲0.59%，歐亞主要貨幣走弱，韓元貶值1.26%，歐元貶值0.64%，日圓貶值0.45%，新加坡幣貶值0.24%，人民幣貶值0.02%，新台幣則逆勢升值0.02%。

升息 新台幣 聯準會 Fed

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