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投信高層再傳人事異動 華南永昌投信總座吳嘉欽辭職、由陳人壽代理
投信圈高層再傳人事異動，華南永昌投信總經理吳嘉欽10月1日起辭職，根據華南永昌投信董事會17日決議，總經理職務將由華南永昌投信資產管理群副總經理陳人壽代理，後續待母公司華南金控董事會通過暨主管機關核准後生效。
據了解，陳人壽投身投信業20多年載，曾任永豐投信投資處資深副總經理、凱基投信國際投資管理部協理、第一金投信基金經理人等職。在永豐投信時，協助其政府代操部位拉高至500億元以上，亦成功為華南永昌投信成功爭取到勞金局標案，同時其管理風格是尊重團隊、經理人操作專業，並重視風險控管，建立公司一致性觀點，避免部位在短期間不斷調整。
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