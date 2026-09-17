群益證×群益投信解析中國十兆基建與代理式AI商機

隨著中國大陸AI大模型加速追趕，美中科技競爭持續升溫，競爭焦點也從模型能力延伸至晶片、算力、高速傳輸、能源建設與應用生態，帶動新一波產業布局與投資機會。為協助投資人掌握AI趨勢，群益金鼎證券攜手群益投信於9月17日舉辦美中競逐下的AI算力新局論壇，解析從算力基建到代理式AI應用的產業新局。

群益投顧資深研究員蔡宗廷指出，美國持續以先進晶片、算力與平台生態鞏固AI優勢，大陸則加快自主供應鏈與基礎建設布局，補強整體算力生態系。政策面上，大陸將「人工智慧+」提升至國家戰略層級，加速建設新型電網、算力網及新一代通信網「三新網」，相關投資規模上看10兆元人民幣，為AI基礎建設與自主供應鏈發展提供支撐。

龐大基建投資也為能源、傳輸與關鍵零組件帶來新商機。AI資料中心全天候運轉，推升電力與儲能需求，寧德時代等業者加快儲能與鈉電池布局；算力密度提升則帶動特種光纖及800G、1.6T高階光收發模組成長，中際旭創、長飛光纖光纜等業者備受關注。在材料端，建滔積層板、勝宏科技分別布局銅箔基板、高階HDI與多層PCB，反映中國供應鏈自主化進程。

硬體競逐之外，AI應用落地也成為下一戰場。蔡宗廷表示，隨著大型模型能力差距縮小，產業焦點正轉向應用生態與企業導入。能整合工作流程、資料與辦公系統的企業級AI Agent，因具使用黏著度與商業化潛力，正推動AI從「模型能力」走向「應用變現」。

應用加速落地，也同步推升新一輪算力需求。群益投信基金經理人許育誌認為，2026年可視為「代理式AI元年」，AI運算從模型訓練走向多工自主推理與實際應用。隨著輝達次世代Vera Rubin平台逐步量產，AI伺服器對運算、傳輸與散熱規格要求提高，晶圓代工、先進封裝、高階載板與矽光子等環節持續升級，為台灣供應鏈增添成長動能。

許育誌指出，隨著供應鏈變化快速，選股邏輯也需從單純著重大型權值股，轉向更重視企業競爭力與成長動能。順應此選股思維轉變，以大型龍頭股作為核心配置，從產業競爭力、定價能力與獲利動能等面向，主動篩選具成長潛力的企業，兼顧「現任龍頭」與「未來龍頭」的投資機會會更適合目前市場。

群益金鼎證券表示，產業趨勢快速更迭，也持續催生新的投資題材。未來將持續透過專業論壇，結合市場研究與產業觀察，為投資人發掘具潛力的新商機，掌握下一波布局機會。