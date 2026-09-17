快訊

台北動物園黑猩猩「小強」、「娃智」脫逃 不到1小時被抓回

「胸口劇烈悶痛」陳建州心肌梗塞轉普通病房 親還原經過：鬼門關前走一遭

打房措施放寬了！央行鬆綁自然人第二戶購屋貸款成數 上調至7成

聽新聞
0:00 / 0:00

群益證×群益投信解析中國十兆基建與代理式AI商機

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
群益證舉辦AI論壇，群益投顧董事長蔡明彥（左四）、群益證資深副總裁曹厚生（右二）、群益投信基金經理人許育誌（左二）、群益投顧資深研究員蔡宗廷（右三）合影比讚。圖／群益金鼎證券提供
群益證舉辦AI論壇，群益投顧董事長蔡明彥（左四）、群益證資深副總裁曹厚生（右二）、群益投信基金經理人許育誌（左二）、群益投顧資深研究員蔡宗廷（右三）合影比讚。圖／群益金鼎證券提供

隨著中國大陸AI大模型加速追趕，美中科技競爭持續升溫，競爭焦點也從模型能力延伸至晶片、算力、高速傳輸、能源建設與應用生態，帶動新一波產業布局與投資機會。為協助投資人掌握AI趨勢，群益金鼎證券攜手群益投信於9月17日舉辦美中競逐下的AI算力新局論壇，解析從算力基建到代理式AI應用的產業新局。

群益投顧資深研究員蔡宗廷指出，美國持續以先進晶片、算力與平台生態鞏固AI優勢，大陸則加快自主供應鏈與基礎建設布局，補強整體算力生態系。政策面上，大陸將「人工智慧+」提升至國家戰略層級，加速建設新型電網、算力網及新一代通信網「三新網」，相關投資規模上看10兆元人民幣，為AI基礎建設與自主供應鏈發展提供支撐。

龐大基建投資也為能源、傳輸與關鍵零組件帶來新商機。AI資料中心全天候運轉，推升電力與儲能需求，寧德時代等業者加快儲能與鈉電池布局；算力密度提升則帶動特種光纖及800G、1.6T高階光收發模組成長，中際旭創、長飛光纖光纜等業者備受關注。在材料端，建滔積層板、勝宏科技分別布局銅箔基板、高階HDI與多層PCB，反映中國供應鏈自主化進程。

硬體競逐之外，AI應用落地也成為下一戰場。蔡宗廷表示，隨著大型模型能力差距縮小，產業焦點正轉向應用生態與企業導入。能整合工作流程、資料與辦公系統的企業級AI Agent，因具使用黏著度與商業化潛力，正推動AI從「模型能力」走向「應用變現」。

應用加速落地，也同步推升新一輪算力需求。群益投信基金經理人許育誌認為，2026年可視為「代理式AI元年」，AI運算從模型訓練走向多工自主推理與實際應用。隨著輝達次世代Vera Rubin平台逐步量產，AI伺服器對運算、傳輸與散熱規格要求提高，晶圓代工、先進封裝、高階載板與矽光子等環節持續升級，為台灣供應鏈增添成長動能。

許育誌指出，隨著供應鏈變化快速，選股邏輯也需從單純著重大型權值股，轉向更重視企業競爭力與成長動能。順應此選股思維轉變，以大型龍頭股作為核心配置，從產業競爭力、定價能力與獲利動能等面向，主動篩選具成長潛力的企業，兼顧「現任龍頭」與「未來龍頭」的投資機會會更適合目前市場。

群益金鼎證券表示，產業趨勢快速更迭，也持續催生新的投資題材。未來將持續透過專業論壇，結合市場研究與產業觀察，為投資人發掘具潛力的新商機，掌握下一波布局機會。

群益 投信

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

AI投資下半場輪到PCB？009828規模衝68億元 法人看好ABF載板接棒成長

AI下半場不只拚晶片！009831布局「電力＋算力＋應用」…黃仁勳揭下一波關鍵

AI自主抗衡大國／多國布局主權AI 防美中牽制

AI下半場輪到PCB材料？009828規模衝71億元…法人看好玻纖布、HVLP銅箔接棒

相關新聞

投信高層再傳人事異動 華南永昌投信總座吳嘉欽辭職、由陳人壽代理

投信圈高層再傳人事異動，華南永昌投信總經理吳嘉欽10月1日起辭職，根據華南永昌投信董事會17日決議，總經理職務將由華南永昌投信資產管理群副總經理陳人壽代理，後續待母公司華南金控董事會通過暨主管機關核准後生效。

南山人壽攜手 One-Forty 推業界首本「外籍看護陪同就醫說明手冊」

台灣邁入超高齡社會，失智人口逼近40萬大關，南山人壽今年連續第二年攜手深耕東南亞移工教育非營利組織－One-Forty舉辦「失智症照護工作坊」，支持印尼移工看護培力；響應9月國際失智月，更與One-Forty合作推出保險業界首本「外籍看護陪同就醫說明手冊」，內容以中文、印尼文雙語呈現，涵蓋就醫前、中、後情境說明與注意事項以及長者症狀記錄表，引導印尼移工有系統地向醫護人員說明狀況，小手冊形式方便陪同就醫時攜帶，解決經常出現的溝通落差痛點，同時強化移工們的日常照護力。

Apple 換機攻略來了！台新 Richart 祭「果粉三大回饋」

每年秋季Apple新品發表會登場，除了新機規格與功能備受果粉關注，如何聰明消費、降低換機負擔也是消費者關心的課題。台新Richart看準果粉換機需求，推出「果粉專屬三大超值優惠」，從購機刷卡、點數折抵到資金運用一次涵蓋，新戶刷卡購機最高享5%回饋、於Richart Mart購買指定Apple商品享點數最高100%返還，另有新戶最高3.5%優利活儲，讓果粉以最划算的方式無痛升級新機。

央行若升息誰最有感？房貸族壓力增 800萬房貸一年多繳近1.2萬元

美國聯準會（Fed）重啟升息，市場緊盯中央銀行17日是否跟進。銀行主管分析，若央行升息，影響將從金融市場進一步傳導至民眾與企業的借貸成本，其中貸款餘額高、採機動利率的房貸族首當其衝；若以800萬元、20年期房貸估算，利率若增加1碼，每月房貸支出約增加970元，一年就要多負擔近1.2萬元。

全台家貓、家犬41萬隻！國泰產險寵物險助飼主減輕醫療負擔

農業部2025年調查顯示 ，全台家貓、家犬合計飼養數量較2023年增加約41萬隻，其中，家貓數量成長32.8%，反映國人飼養寵物的需求持續增加。國泰產險表示，隨著飼主對毛孩健康與生活品質的重視程度提高，如何在日常照護之外，妥善因應毛孩因突發疾病或意外所產生的醫療支出，也成為不可忽視的課題。

聯準會升息一碼只是開槍示警？市場緊盯是否為「政治性升息」

美國聯準會（Fed）16日宣布升息1碼，將利率目標區間調升至3.75%至4%，為2023年7月以來首度升息。這次升息表面上只是25個基點，但市場真正關注的並不是「升不升」，而是「升一次就停，還是升升不息」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。