活得久保障也要跟得上 凱基人壽「樂活雙享」雙帳戶守護

台灣邁入超高齡社會，活得久，醫療保障也要跟得上。凱基人壽秉持「健康台灣 凱基同行」精神，從長壽時代的保障需求出發，推出「凱基人壽樂活雙享住院醫療終身保險」(下稱「樂活雙享」)，透過「雙帳戶」機制，以76歲為分界，保險年齡76歲（不含）前採定額給付，76歲（含）起改採實支實付，提供不同年齡階段之醫療保障需求。

當保戶76歲（不含）前，「樂活雙享」提供住院日額保險金（若因傷害住院診療則加乘1.5倍）、加護病房或燒燙傷病房住院日額保險金及門診手術保險金等定額給付；76歲（含）起，則提供實支實付型的每日病房費用保險金、住院醫療費用保險金（如均未申領，則可改申請日額型的住院費用補償保險金）、門診手術費用保險金及門診特定處置費用保險金。

以投保金額10萬元為例，以76歲為界，分為前後兩個不同給付機制的獨立醫療帳戶，給付總額分別最高可達250萬元，兼顧兩階段的醫療保障需求。

考量不同年齡與家庭的財務規劃，「樂活雙享」提供10年、20年及30年三種繳費年期，以及10萬元、20萬元、30萬元三種投保方案，讓民眾可依自身預算及保障需求彈性選擇。

以投保金額10萬元為例，在76歲（不含）前提供「定額」住院日額保險金每日給付1,000元，住院第31日起提高至每日1,500元，若因傷害住院，則加乘至1.5倍的守護，分擔住院期間相關支出；在76歲（含）起提供「實支實付」每日病房費用保險金1,000元、住院醫療費用保險金10萬元、門診手術費用保險金1.5萬元等保障。

透過不同繳費年期、投保金額及雙帳戶設計，讓民眾可依人生階段及保障缺口，提早布局長壽醫療保障。

凱基人壽表示，長壽時代下，健康保障不只著眼當下，更要思考人生下半場可能面臨的醫療需求。凱基人壽秉持「數位、創新、永續、金融」策略，將「我願意+1」精神落實於保險本業，從客戶需求多想一分、多做一點，持續透過商品與服務回應高齡社會需求，陪伴民眾為長壽人生提早做好保障準備。