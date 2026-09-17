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國泰金控育嬰留停「以日申請」超過四成 支持員工安心投入家庭照顧

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
國泰金控以「Place for All」為核心理念，打造「國泰共融小鎮」，並推動「減速不脫隊」舉措，透過彈性工時、行動辦公與員工關懷等資源，支持員工依不同人生階段，彈性調整職涯配速。圖／國泰金控提供
國泰金控以「Place for All」為核心理念，打造「國泰共融小鎮」，並推動「減速不脫隊」舉措，透過彈性工時、行動辦公與員工關懷等資源，支持員工依不同人生階段，彈性調整職涯配速。圖／國泰金控提供

根據勞動部「育嬰留職停薪津貼以日申請」統計，截至2026年7月底，全台「以日申請」育嬰留停津貼申請筆數已突破4萬筆。國泰金控長期深耕友善共融的職場文化，為支持員工職涯不中斷，優於法令將「以日申請」的留停期間計入年資。今年上半年，有育嬰留停需求的員工中，超過40%選擇「以日申請」，高於同期全台平均，其中男性申請比例亦逐年提升。

依過去勞動部規範，勞工若有育嬰留職停薪需求，最小請假單位為30日，相當於一次至少請假近一個月，今年元旦上路育嬰留停「以日申請」新制，新增最小請假單位為1日，讓勞工面對短期育兒需求時，不必一次離開職場近一個月，更能彈性兼顧工作與家庭。

國泰金控人力資源處副總經理翁少玲表示，國泰金控近年以 「Place for All」為核心理念，打造的「國泰共融小鎮」不是一次性專案或活動，而是一段持續累積、深化的文化旅程，將友善家庭職場與共融文化，融入領導思維與日常管理，當友善家庭不只是理念，而是持續被實踐、落實在每一天的工作中，自然而然就會內化為企業文化的一部分。

現職於國泰金控的一名新手爸爸分享，孩子出生後，他曾擔心請假或調整工作安排，會影響團隊運作及職涯發展，但與主管充分溝通後，透過彈性工時與工作內容調整，讓他更安心投入家庭照顧；而同樣身為父親的國泰金控風控長黃景祿指出，企業能做的不只是提供制度，是透過各級主管由下而上的實際支持，讓員工不必在工作與家庭之間做選擇。當員工在人生不同階段都能獲得支持，也有助凝聚向心力，為企業穩健發展奠定基礎。

制度與資源的持續投入，反映在留才成果上。國泰金控2025年度「育嬰留停復職後一年留任率」與「生育率」分別達88%及16.3‰，前者高於同期金融同業平均，後者則為同期全台平均的3倍以上；而在員工投入度的調查中，「整體滿意度」亦創下歷年新高。顯示當企業傾聽員工需求並提供支持時，友善家庭職場除了協助員工平衡家庭與工作，更能提升人才黏著度與組織凝聚力。

國泰金控推動「減速不脫隊」舉措，透過彈性工時、行動辦公與員工關懷等資源，支持員工依不同人生階段，彈性調整職涯配速，亦積極參與外部活動分享成功經驗。今年7月國泰金控偕同得人資源整合公司等機構，共同主辦「2026企業永續｜友善家庭實戰年會」，邀集產、官、學界代表，探討促進父職參與、友善家庭職場的作法。國泰金控相信，友善家庭職場不只是制度與福利，而是支持員工不同人生階段需求的組織文化，期以打造支持父母共同育兒、兼顧家庭與職涯的友善職場環境，共創更具包容與韌性的社會。

國泰金控 育嬰留停

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