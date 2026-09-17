快訊

俄國噴射無人機驚見台灣零件！性能直逼巡弋飛彈令烏軍頭大

男子緊抱愛犬狂親7小時 同事發現不對勁急送醫：他把狗看成前女友

東京北區爆持刀傷人！女子持刀刺傷2男 遭警方當場逮捕

聽新聞
0:00 / 0:00

南山人壽攜手 One-Forty 推業界首本「外籍看護陪同就醫說明手冊」

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
南山人壽舉辦失智症照護工作坊並推出業界首本陪同就醫說明手冊，國際失智月號召社會力量力挺失智友善、看護移工培力。圖／南山人壽提供
南山人壽舉辦失智症照護工作坊並推出業界首本陪同就醫說明手冊，國際失智月號召社會力量力挺失智友善、看護移工培力。圖／南山人壽提供

台灣邁入超高齡社會，失智人口逼近40萬大關，南山人壽今年連續第二年攜手深耕東南亞移工教育非營利組織－One-Forty舉辦「失智症照護工作坊」，支持印尼移工看護培力；響應9月國際失智月，更與One-Forty合作推出保險業界首本「外籍看護陪同就醫說明手冊」，內容以中文、印尼文雙語呈現，涵蓋就醫前、中、後情境說明與注意事項以及長者症狀記錄表，引導印尼移工有系統地向醫護人員說明狀況，小手冊形式方便陪同就醫時攜帶，解決經常出現的溝通落差痛點，同時強化移工們的日常照護力。

南山人壽總經理范文偉強調，希望藉此拋磚引玉，號召更多社會力量重視失智症照護與移工教育議題，將「失智友善」真正落實至每一個照護現場。

失智症帶來的影響不只發生在記憶，亦可能影響語言、判斷、時間、空間感以及活動能力；根據衛福部統計，截至2025年底，台灣失智人口已超過38萬人，65歲以上長者盛行率調查結果約8%，「失智症」已成為樂齡族群最擔憂的老後問題之一。有鑑於台灣失智症照顧者培訓大多以台灣家屬和照顧者為主，南山人壽連續兩年與One-Forty合辦「失智症照護工作坊」，課程專為印尼移工看護設計，剖析日常照護實務需求，從第一線照顧者角度出發，帶移工們認識失智症及預防失智的麥得飲食（Mediterranean-DASHdiet intervention for neurodegenerative Delay,MiND），進而更加了解如何照顧失智患者的生活起居，營造更友善照護環境，結訓者皆獲頒經台北市立聯合醫院認證之「失智友善行動證書」，課程平均滿意度收獲高達98%的好評。

根據經濟部統計，截至今年7月，台灣移工總數已突破90萬人，其中「移工看護」將近23萬人、超過八成都來自印尼，但照護現場仍存在語言隔閡、文化差異、照護技能不足等問題。南山人壽與One-Forty合推業界「外籍看護陪同就醫說明手冊－一本讓陪同就醫更安心的翻翻書」，專門為印尼籍看護設計，30頁內容聚焦六大面向，包含就醫前準備小步驟、就醫時與就醫後注意事項、長者日常狀況記錄表、長者症狀記錄表、就醫與照護常見問答，全冊採中文、印尼文雙語呈現，移工們若遇到較艱澀的用語，只要翻一翻、指一指，也能和醫護人員溝通，讓陪同就醫更加輕鬆、安心；實體手冊首波預計發放1千本，亦會在One-Forty網站免費提供民眾下載使用。

當移工成為支撐台灣長照量能的關鍵人力，若能及早建立觀察力與相關意識，將是每個家庭當中，察覺長者是否出現失智徵兆的關鍵守門員。

為此，范文偉與One-Forty執行長陳凱翔共同拍攝全新倡議影片，希望透過多元平台傳遞失智友善、移工培力訊息，提升大眾對失智照顧的理解，亦為移工看護營造更專業的照護環境，影片上線半個月已觸及逾189萬人次；南山人壽長期關注失智議題，將持續落實「永續健康領航者」的承諾，從創新商品、服務到社會關懷，全方位建構長照防護網，讓國人的百歲人生有備而來。

南山人壽攜手One-Forty舉辦失智症照護工作坊，逾30位移工獲頒經台北市立聯合醫院認證之「失智友善行動證書」。圖／南山人壽提供
南山人壽攜手One-Forty舉辦失智症照護工作坊，逾30位移工獲頒經台北市立聯合醫院認證之「失智友善行動證書」。圖／南山人壽提供

南山人壽 外籍看護 失智

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

情緒激動恐為失智 醫生提醒觀察訊號

印尼培訓技術人才赴海外 台灣成重要就業市場

專家教你保／退休保險準備 兼顧三面向

全台家貓、家犬41萬隻！國泰產險寵物險助飼主減輕醫療負擔

相關新聞

央行若升息誰最有感？房貸族壓力增 800萬房貸一年多繳近1.2萬元

美國聯準會（Fed）重啟升息，市場緊盯中央銀行17日是否跟進。銀行主管分析，若央行升息，影響將從金融市場進一步傳導至民眾與企業的借貸成本，其中貸款餘額高、採機動利率的房貸族首當其衝；若以800萬元、20年期房貸估算，利率若增加1碼，每月房貸支出約增加970元，一年就要多負擔近1.2萬元。

聯準會升息一碼只是開槍示警？市場緊盯是否為「政治性升息」

美國聯準會（Fed）16日宣布升息1碼，將利率目標區間調升至3.75%至4%，為2023年7月以來首度升息。這次升息表面上只是25個基點，但市場真正關注的並不是「升不升」，而是「升一次就停，還是升升不息」。

南山人壽攜手 One-Forty 推業界首本「外籍看護陪同就醫說明手冊」

台灣邁入超高齡社會，失智人口逼近40萬大關，南山人壽今年連續第二年攜手深耕東南亞移工教育非營利組織－One-Forty舉辦「失智症照護工作坊」，支持印尼移工看護培力；響應9月國際失智月，更與One-Forty合作推出保險業界首本「外籍看護陪同就醫說明手冊」，內容以中文、印尼文雙語呈現，涵蓋就醫前、中、後情境說明與注意事項以及長者症狀記錄表，引導印尼移工有系統地向醫護人員說明狀況，小手冊形式方便陪同就醫時攜帶，解決經常出現的溝通落差痛點，同時強化移工們的日常照護力。

Apple 換機攻略來了！台新 Richart 祭「果粉三大回饋」

每年秋季Apple新品發表會登場，除了新機規格與功能備受果粉關注，如何聰明消費、降低換機負擔也是消費者關心的課題。台新Richart看準果粉換機需求，推出「果粉專屬三大超值優惠」，從購機刷卡、點數折抵到資金運用一次涵蓋，新戶刷卡購機最高享5%回饋、於Richart Mart購買指定Apple商品享點數最高100%返還，另有新戶最高3.5%優利活儲，讓果粉以最划算的方式無痛升級新機。

全台家貓、家犬41萬隻！國泰產險寵物險助飼主減輕醫療負擔

農業部2025年調查顯示 ，全台家貓、家犬合計飼養數量較2023年增加約41萬隻，其中，家貓數量成長32.8%，反映國人飼養寵物的需求持續增加。國泰產險表示，隨著飼主對毛孩健康與生活品質的重視程度提高，如何在日常照護之外，妥善因應毛孩因突發疾病或意外所產生的醫療支出，也成為不可忽視的課題。

新台幣午盤升0.2分 暫收31.886元

台北外匯市場新台幣兌美元今天中午暫收31.886元，升0.2分，成交金額5.94億美元

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。