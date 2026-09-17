南山人壽攜手 One-Forty 推業界首本「外籍看護陪同就醫說明手冊」

台灣邁入超高齡社會，失智人口逼近40萬大關，南山人壽今年連續第二年攜手深耕東南亞移工教育非營利組織－One-Forty舉辦「失智症照護工作坊」，支持印尼移工看護培力；響應9月國際失智月，更與One-Forty合作推出保險業界首本「外籍看護陪同就醫說明手冊」，內容以中文、印尼文雙語呈現，涵蓋就醫前、中、後情境說明與注意事項以及長者症狀記錄表，引導印尼移工有系統地向醫護人員說明狀況，小手冊形式方便陪同就醫時攜帶，解決經常出現的溝通落差痛點，同時強化移工們的日常照護力。

南山人壽總經理范文偉強調，希望藉此拋磚引玉，號召更多社會力量重視失智症照護與移工教育議題，將「失智友善」真正落實至每一個照護現場。

失智症帶來的影響不只發生在記憶，亦可能影響語言、判斷、時間、空間感以及活動能力；根據衛福部統計，截至2025年底，台灣失智人口已超過38萬人，65歲以上長者盛行率調查結果約8%，「失智症」已成為樂齡族群最擔憂的老後問題之一。有鑑於台灣失智症照顧者培訓大多以台灣家屬和照顧者為主，南山人壽連續兩年與One-Forty合辦「失智症照護工作坊」，課程專為印尼移工看護設計，剖析日常照護實務需求，從第一線照顧者角度出發，帶移工們認識失智症及預防失智的麥得飲食（Mediterranean-DASHdiet intervention for neurodegenerative Delay,MiND），進而更加了解如何照顧失智患者的生活起居，營造更友善照護環境，結訓者皆獲頒經台北市立聯合醫院認證之「失智友善行動證書」，課程平均滿意度收獲高達98%的好評。

根據經濟部統計，截至今年7月，台灣移工總數已突破90萬人，其中「移工看護」將近23萬人、超過八成都來自印尼，但照護現場仍存在語言隔閡、文化差異、照護技能不足等問題。南山人壽與One-Forty合推業界「外籍看護陪同就醫說明手冊－一本讓陪同就醫更安心的翻翻書」，專門為印尼籍看護設計，30頁內容聚焦六大面向，包含就醫前準備小步驟、就醫時與就醫後注意事項、長者日常狀況記錄表、長者症狀記錄表、就醫與照護常見問答，全冊採中文、印尼文雙語呈現，移工們若遇到較艱澀的用語，只要翻一翻、指一指，也能和醫護人員溝通，讓陪同就醫更加輕鬆、安心；實體手冊首波預計發放1千本，亦會在One-Forty網站免費提供民眾下載使用。

當移工成為支撐台灣長照量能的關鍵人力，若能及早建立觀察力與相關意識，將是每個家庭當中，察覺長者是否出現失智徵兆的關鍵守門員。

為此，范文偉與One-Forty執行長陳凱翔共同拍攝全新倡議影片，希望透過多元平台傳遞失智友善、移工培力訊息，提升大眾對失智照顧的理解，亦為移工看護營造更專業的照護環境，影片上線半個月已觸及逾189萬人次；南山人壽長期關注失智議題，將持續落實「永續健康領航者」的承諾，從創新商品、服務到社會關懷，全方位建構長照防護網，讓國人的百歲人生有備而來。