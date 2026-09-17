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Apple 換機攻略來了！台新 Richart 祭「果粉三大回饋」

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
Apple換機攻略，台新Richart祭「果粉三大回饋」。圖／台新銀行提供
Apple換機攻略，台新Richart祭「果粉三大回饋」。圖／台新銀行提供

每年秋季Apple新品發表會登場，除了新機規格與功能備受果粉關注，如何聰明消費、降低換機負擔也是消費者關心的課題。台新Richart看準果粉換機需求，推出「果粉專屬三大超值優惠」，從購機刷卡、點數折抵到資金運用一次涵蓋，新戶刷卡購機最高享5%回饋、於Richart Mart購買指定Apple商品享點數最高100%返還，另有新戶最高3.5%優利活儲，讓果粉以最划算的方式無痛升級新機。

尚未加入台新Richart的果粉，現在正是新申辦帳戶及入手新機的最佳時機，即日起，新戶於活動期間開立台新Richart數位存款帳戶並輸入專屬代碼「2026APPLE」，且於活動結束前首次登入使用Richart APP，即享持台新Richart卡於Apple直營店（含官網）或Richart Mart消費加碼回饋最高1.7%（加碼上限700點，限量3,000名），搭配Richart卡Chill刷、數趣刷方案回饋最高3.3%，合計可享最高5%回饋，以Apple iPhone 18 Pro 256G為例，官方訂價44,900元計算，最高5%回饋即可享有2,181點回饋。

台新卡友換機優惠同樣不容錯過，無論新舊戶，即日起至10月31日止，於台新Richart Life領取指定優惠券，並於Richart Mart購買iPhone 18系列、Apple Watch等Apple官方直送指定商品單筆滿25,000元，使用台新Point、台新Point(信用卡)折抵消費，享最高100%點數返還(每人最高1,800點回饋，限量800名)，Richart Life會員首購再享加贈100點。

除了購機回饋，台新Richart同步提供資金運用優惠。凡2026年6月1日後首次開立台新Richart帳戶的新朋友，開啟「優利子帳戶」功能後，存款額度30萬元以內享3.5%固定年利率；既有帳戶客戶則享100萬元額度內1.8%優利，讓消費者在換機之餘，也能兼顧日常資金運用。

從開戶優惠、刷卡回饋到點數折抵，台新Richart串聯換機所需的各項優惠，提供果粉更多元的消費選擇。還在精打細算的果粉，趕緊手刀加入台新Richart，拿最高5%換機神回饋，體驗與荷包無痛雙升級！

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