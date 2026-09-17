央行若升息誰最有感？房貸族壓力增 800萬房貸一年多繳近1.2萬元

美國聯準會（Fed）重啟升息，市場緊盯中央銀行17日是否跟進。銀行主管分析，若央行升息，影響將從金融市場進一步傳導至民眾與企業的借貸成本，其中貸款餘額高、採機動利率的房貸族首當其衝；若以800萬元、20年期房貸估算，利率若增加1碼，每月房貸支出約增加970元，一年就要多負擔近1.2萬元。

銀行主管指出，央行升息後，銀行存、放款利率不一定立即、等幅調整，仍須視各銀行資金結構、存款成本及產品定價而定。不過，政策利率一旦向上，市場資金價格也會重新調整，採機動利率計價的借款人，後續利息支出增加最有感。

以目前五大銀行新承做購屋貸款平均利率約2.29%試算，800萬元、20年期房貸，每月本息攤還約4.16萬元；若利率增加半碼至2.415%，每月約增加480元，若增加1碼至2.54%，每月則約增加970元，相當於一年多支出近1.2萬元。

銀行主管表示，真正需要注意的並非所有房貸族，而是「貸款本金大、財務槓桿高」的借款人。尤其近年房價走高，不少購屋族為降低每月還款壓力，拉高貸款成數、拉長貸款年限，這類借款人一旦遇上利率向上，受到的影響會比早年購屋、房貸本金已大幅降低的族群更明顯。

如果家庭同時還有信貸、車貸等其他借款，壓力還會進一步放大。銀行主管分析，單看一次半碼或1碼的調整，每月增加金額可能看似有限，但如果家庭本身負債比已高，數筆機動利率貸款同步墊高，將直接壓縮每月可支配所得。